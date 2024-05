Beach volley, quattro coppie azzurre già nei quarti del Future di Cervia

Sono già quattro le coppie azzurre qualificate per i quarti di finale del Future di Cervia. Due in campo maschile, i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi e Viscovich/Dal Corso e due in campo femminile, R. Orsi Toth/Bianchi e Bianchin/Scampoli. Tutte le altre coppie azzurre si giocheranno questa mattina l’accesso agli ottavi di finale, in programma oggi così come i quarti.

In campo maschile doppio successo per i campioni italiani Benzi/Bonifazi che hanno sconfitto prima, non senza qualche difficoltà, i tedeschi Held/Nissen 2-0 (26-24, 21-18) e poi nella finale del girone che valeva l’accesso ai quarti hanno battuto molto più agevolmente 2-0 (21-18, 21-12) gli indonesiani Buytrago/Varga. Stesso andamento per Dal Corso/Viscovich, coppia della Nazionale azzurra, che ha esordito battendo senza problemi 2-0 (21-13, 21-15) gli svedesi Isaksson/Grahn e poi in finale ha sofferto non poco contro la coppia svizzera Haussener/Friedli, battuta 2-1 (2-20, 9-21, 16-14).

Caccia agli ottavi in mattinata per le altre tre coppie italiane. Marchetto/Windisch avevano iniziato col piede giusto battendo gli spagnoli Moreno/Sanfélix 2-0 (25-23, 21-15), poi però sono stati sconfitti in finale 2-0 (21-17, 21-18) dai forti tedeschi Henning/Poniewaz e dunque ripartiranno dagli ottavi, così come agli ottavi ci sarà una delle altre due coppie italiane, Caminati/Krumins e Hanni/Burgmann che si affronteranno nella finale per il terzo posto della Pool C. Ranghieri/Krumins sono stati battuti al termine di una vera e propria battaglia dai cechi Sedlak/Trousil 2-1 (20-22, 21-14, 18-16), mentre Hanni7Burgmann si sono arresi con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-15) agli austriaci Hammarberg/Berger.

In campo femminile già ai quarti di finale Bianchin/Scampoli che hanno debuttato battendo in rimonta 2-1 (17-21, 21-15, 15-10) le tedesche Grüne/Christ e poi nella finale del girone hanno sconfitto 2-1 (17,-21 21-15, 15-10) le paraguaiane Erika/Fio. Doppio successo al debutto assoluto anche per Reka Orsi Toth/Bianchi che hanno sconfitto prima le ceche Neuschaeferova/Svozilova 2-0 (21-16, 22-20) e poi in finale in rimonta 2-1 (19-21, 22-20, 15-8) le svizzere Niederhauser/Kernen.

Dovranno passare per la finale per il terzo posto nel girone D Mancinelli/Mattavelli, sconfitte in semifinale dalle australiane Fejes/Johnson 2-1 (14-21, 21-16, 15-13) e Frasca Gradini che sono state battute in semifinale dalle australiane Fleming/Milutinovic 2-0 (21-18, 22-20), nel girone C Orsi Toth/Cali, battute dalle ucraine Makhno/Rylova 0-2 (16-21, 15-21) e attese dalla sfida con le svizzere Bentele/Bossart e nel girone B Sestini/Ditta, sconfitte in semifinale dalle paraguaiane Erika/Fio 2-0 (29-27, 21-18) e attese dalla sfida con le tedesche Grüne/Christ.

CERVIA TORNEO MASCHILE

Pool D: Henning/Poniewaz (GER)-Dzavoronok/Kufa (CZE) 2-1 (21-17, 22-24, 15-8), Marchetto/Windisch (ITA)-Moreno/Sanfélix (ESP) 2-0 (25-23, 21-15). Pool C: Sedlak/Trousil (CZE)-Krumins/Caminati (ITA) 2-1 (20-22, 21-14, 18-16), Hammarberg/Berger (AUT)-Hanni/Burgmann (ITA) 2-0 (22-20, 21-15). Pool B: Oliva/Kurka (CZE)-Buytrago/Varga (PHI) 0-2 (18-21, 17-21), Benzi/Bonifazi (ITA)-Held/Nissen (GER) 2-0 (26-24, 21-18). Pool A: Aye/Aye (FRA)-Haussener/Friedli (SUI) 0-2 (16-21, 15-21), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Isaksson/Grahn (SWE) 2-0 (21-13, 21-15)

Finali primo posto gironi: Henning/Poniewaz (GER)-Marchetto/Windisch (ITA) 2-0 (21-17, 21-18), Sedlak/Trousil (CZE)-Hammarberg/Berger (AUT) 0-2 (16-21, 14-21), Buytrago/Varga (PHI)-Benzi/Bonifazi (ITA) 0-2 (18-21, 12-21), Haussener/Friedli (SUI)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 1-2 (20-22, 21-9, 14-16)

Finali terzo posto gironi: Dzavoronok/Kufa (CZE)-Moreno/Sanfélix (ESP), Krumins/Caminati (ITA)-Hanni/Burgmann (ITA), Oliva/Kurka (CZE)-Held/Nissen (GER), Aye/Aye (FRA)-Isaksson/Grahn (SWE)

CERVIA TORNEO FEMMINILE

Pool D: Fejes/Johnson (AUS)-Mancinelli/Mattavelli (ITA) 2-1 (14-21, 21-16, 15-13), Fleming/Milutinovic (AUS)-Frasca/Gradini (ITA) 2-0 (21-18, 22-20). Pool C: Orsi Toth/Cali (ITA)-Makhno/Rylova (UKR) 0-2 (16-21, 15-21), Michelle/Poletti (PAR)-Bentele/Bossart (SUI) 2-1 (18-21, 21-16, 15-11). Pool B: Grüne/Christ (GER)-Bianchin/Scampoli (ITA) 1-2 (21-17, 15-21, 10-15), Erika/Fio (PAR)-Sestini/Ditta (ITA) 2-0 (29-27, 21-18). Pool A: Niederhauser/Kernen (SUI)-Sude/Kunst (GER) 2-0 (21-17, 23-21), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 2-0 (21-16, 22-20)

Finali primo posto gironi: Fejes/Johnson (AUS)-Fleming/Milutinovic (AUS) 0-2 (13-21, 21-23), Makhno/Rylova (UKR)-Michelle/Poletti (PAR) 1-2 (21-19, 19-21, 13-15), Bianchin/Scampoli (ITA)-Erika/Fio (PAR) 2-1 (17,-21 21-15, 15-10), Niederhauser/Kernen (SUI)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 1-2 (21-19, 20-22, 8-15)

Finali terzo posto gironi: Mancinelli/Mattavelli (ITA)-Frasca/Gradini (ITA), Orsi Toth/Cali (ITA)-Bentele/Bossart (SUI), Grüne/Christ (GER)-Sestini/Ditta (ITA), Sude/Kunst (GER)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE)

MADRID TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Paul/Bonne (MRI)-Florian/Munar (ESP) 0-2 (11-21, 14-21), Cools/Vd Vonder (BEL)-Davidova/Khmil (UKR) 0-2 (18-21, 13-21). Pool C: Ciezkowska/Lunio (POL)-Dvorníková/Pospisilova (CZE) 2-0 (21-14, 21-18), Friedl/Trailovic (AUT)-Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP) 1-2 (25-23, 11-21, 10-15). Pool B: Pinheiro/Castro (POR)-Slukova/Zolnercikova (CZE) 0-2 (14-21, 14-21), Gruszczynska/Ola (POL)-Esarte Vergara (ESP) 2-0 (21-15, 21-11). Pool A: Lodej/Kielak (POL)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 0-2 (19-21, 18-21), Carro/González (ESP)-Zobrist/Stolz (SUI) 2-1 (13-21, 21-18, 15-10)

Finali primo posto gironi: Paul/Bonne (MRI)-Davidova/Khmil (UKR) 1-2 (14-21, 21-15, 13-15), Ciezkowska/Lunio (POL)-Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP) 1-2 (21-23, 21-17, 9-15), Slukova/Zolnercikova (CZE)-Gruszczynska/Ola (POL) 1-2 (21-19, 22-24, 13-15), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Carro/González (ESP) 1-2 (21-16, 18-21, 10-15)

Finali terzo posto gironi: Paul/Bonne (MRI)-Cools/Vd Vonder (BEL) 0-2 (8-21, 7-21), Dvorníková/Pospisilova (CZE)-Friedl/Trailovic (AUT) 2-1 (21-15, 18-21, 15-12), Pinheiro/Castro (POR)-Esarte Vergara (ESP) 1-2 (19-21, 21-8-11-15), Lodej/Kielak (POL)-Zobrist/Stolz (SUI) 2-1 (20-22, 22-20, 15-12)

Ottavi di finale: Ciezkowska/Lunio (POL)-Cools/Vd Vonder (BEL), Slukova/Zolnercikova (CZE)-Dvorníková/Pospisilova (CZE), Esarte/Vergara (ESP)-Ēbere/Konstantinova (LAT), Lodej/Kielak (POL)-Florian/Munar (ESP)

WUHAN TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Bintang/Sofyan (INA)-Surin/Dunwinit (THA) 2-0 (21-13, 22-20), Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (12-21, 14-21). Pool C: Hood/Potts (AUS)-Takken/Howat (AUS) 0-2 (17-21, 9-21), Pedro/Henrique (BRA)-Zhou/Xu Zongqi (CHN) 2-1 (16-21, 21-19, 15-10). Pool B: Pithak/Poravid (THA)-Dylan/Kai (JPN) 2-0 (21-18, 21-18), MacNeil/Russell (CAN)-Liu/Du Hongjun (CHN) 2-1 (16-21, 21-15, 17-15), Pool A: Takahashi/Ikeda (JPN)-Netitorn/Wachirawit (THA) 0-2 (15-21, 20-22), Pearse/Burnett (AUS)-Luo/Yang Guang (CHN) 2-0 (21-19, 21-13)

Finali primo posto gironi: Bintang/Sofyan (INA)-Day/Katriel (ISR) 2-0 (21-11, 21-15), Takken/Howat (AUS)-Pedro/Henrique (BRA) 1-2 (17-21, 21-11, 17-19), Pithak/Poravid (THA)-MacNeil/Russell (CAN) 0-2 (26-28, 16-21), Netitorn/Wachirawit (THA)-Pearse/Burnett (AUS) 0-2 (23-25, 16-21)

Finali terzo posto gironi: Surin/Dunwinit (THA)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 2-1 (23-25, 21-19, 15-13), Zhou/Xu Zongqi (CHN)-Hood/Potts (AUS) 0-2 (23-25, 19-21), Dylan/Kai (JPN)-Liu/Du Hongjun (CHN) 2-1 (21-18, 23-25, 15-12), Takahashi/Ikeda (JPN)-Luo/Yang Guang (CHN) 0-2 (16-21, 14-21)

Ottavi di finale: Day/Katriel (ISR)-Luo/Yang Guang (CHN), Pithak/Poravid (THA)-Hood/Potts (AUS), Surin/Dunwinit (THA)-Netitorn/Wachirawit (THA) 1-2 (7-21, 21-18, 12-15), Dylan/KAI (JPN)-Takken/Howat (AUS) 2-0 (22-20, 21-12)

Quarti di finale: Netitorn/Wachirawit (THA)-Pedro/Henrique (BRA), Pearse/Burnett (AUS)-Dylan/Kai (JPN)

WUHAN TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Matauatu/Lawac (VAN)-Jiang/Yuan Lvwen (CHN) 0-2 (17-21, 12-21), Phillips/Alchin (AUS)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 1-2 (21-15, 16-21, 10-15). Pool C: Toko/Joe (VAN)-Patcharaporn/Samitta (THA) 2-0 (21-19, 21-18), Aheidan/Dilinaer (CHN)-Wang/Zhang (CHN) 0-2 (15-21, 18-21), Pool B: Rayner/Mears (AUS)-Darrhar/Mahassine (MAR) 1-2 (19-21, 21-15, 13-15), Yan/Zhou (CHN)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 2-0 (21-12, 21-11). Pool A: Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)-Nur Atika/Desi (INA) 1-2 (23-25, 21-16, 15-17), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Josephine/Bernadetta Shella (INA) 2-0 (21-19, 21-13)

Finali primo posto gironi: Jiang/Yuan Lvwen (CHN)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 2-0 (21-15, 21-5), Toko/Joe (VAN)-Wang/Zhang (CHN) 0-2 (7-21, 13-21), Darrhar/Mahassine (MAR)-Yan/Zhou (CHN) 0-2 (11-21, 9-21), Nur Atika/Desi (INA)-Wang/Xing Jiayi (CHN) 2-0 (21-17, 21-11)

Finali terzo posto gironi: Matauatu/Lawac (VAN)-Phillips/Alchin (AUS) 2-0 (21-16, 21-11), Patcharaporn/Samitta (THA)-Aheidan/Dilinaer (CHN) 2-1 (21-23, 21-14, 20-18), Rayner/Mears (AUS)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 2-0 (21-15, 21-17), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)-Josephine/Bernadetta Shella (INA) 2-0 (21-17, 21-15)

Ottavi di finale: Toko/Joe (VAN)-Rayner/Mears (AUS) 1-2 (14-21, 21-16, 14-16), Darrhar/Mahassine (MAR)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 0-2 (19-21, 10-21), Matauatu/Lawac (VAN)-Wang/Xing Jiayi (CHN) 0-2 (18-21, 15-21), Patcharaporn/Samitta (THA)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 2-0 (21-14, 21-13)

Quarti di finale: Rayner/Mears (AUS)-Nur Atika/Desi (INA), Jiang/Yuan Lvwen (CHN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA), Wang /Xing Jiayi (CHN)-Wang/Zhang (CHN), Yan/Zhou (CHN)-Patcharaporn/Samitta (THA)