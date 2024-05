Beach volley, Italia avanti tutta nei Futures di Madrd e Pingtan! Bianchin/Scampoli e Krumins/Caminati già ai quarti

Ottimo l’inizio della stagione dei tornei Futures per le coppie italiane impegnate in campo in questo fine settimana. Tutti e tre i binomi azzurri hanno superato il primo turno e sono alla fase a gironi. A Madrid Caminati/Krumins sono qualificati per i quarti di finale, mentre a Pingtan in Cina Biasnchin/Scampoli sono ai quarti e Mattavelli/Mancinelli dovranno passare dagli ottavi di finale.

Nel Future di Madrid sono ben quattro le vittorie fin qui ottenute dal romagnolo Marco Caminati (due titoli internazionali vinto in carriera) e dall’emiliano Davis Krumins che iniziano nel migliore dei modi la loro avventura stagionale volando ai quarti di un torneo prestigioso come quello spagnolo. Nel primo turno delle qualificazioni gli azzurri hanno travolto con un secco 2-0 (21-14, 21-16) la coppia polacca Florczyk/Besarab. Nel secondo turno delle qualificazioni la coppia italiana ha faticato ancora meno ad avere ragione dei padroni di casa spagnoli Feltrer/Pérez sconfitti con un netto 2-0 (21-11, 21-15) che ha aperto la st5rada del tabellone principale agli italiani.

La semifinale del girone è stata la sfida più dura per la coppia emiliano-romagnola che ha affrontato la coppia spagnola Moreno/Sanfélix riuscendo a prevalere solo al tie break. Buono l’avvio dei padroni di casa che hanno vinto nettamente il primo set 21-15, implacabile la risposta degli italiani che hanno dominato il secondo parziale con un perentorio 21-11 e poi hanno guidato fin dall’inizio il tie break fino al 15-11 conclusivo. Domani gli azzurri conosceranno i loro avversari nei quarti di finale.

A Pingtan nel torneo femminile tornano in campo con un doppio successo Bianchin/Scampoli che ripartono dal Future cinese puntando la Nations Cup che qualifica per Parigi 2024. La coppia italiana nella semifinale del girone ha travolto con un secco 2-0 (21-9, 21-18) le thailandesi Numwong/Veeradakittikarn. Nella finale del girone Bianchin/Scampoli hanno sconfitto con un altrettanto netto 2-0 (21-13, 21-14) le padrone di casa cinesi Bai/Wang. Nei quarti di finale le italiane attendono la vincente della sfida tra le cinesi Wang/Zhang e le thailandesi Charanrutwadee/Woranatchayakorn.

E’ iniziato in salita, invece, il torneo cinese per la nuova coppia azzurra Mattavelli/Mancinelli che nella semifinale del girone sono state sconfitte dalle padrone di casa Wang/Zhang (CHN) con il punteggio di 1-2 (21-9, 20-22, 9-15). Nella sfida che valeva l’accesso agli ottavi di finale, però, le azzurre si sono ritrovate e hanno battuto 2-0 (21-14, 21-9) la coppia kazaka Ivanchenko/Kabulbekova. Negli ottavi di finale Mattavelli/Mancinelli affronteranno le cinesi Bai/Wang.

MADRID TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bye-Møllgaard/Houmann (DEN), Piik/Korotkov (EST)-Fröbel/Rietschel (GER) 2-0 (21-17, 21-19), Isaksson/Grahn (SWE)-Held/Nissen (GER) 2-0 (21-14, 22-20), Piippo/Topio (FIN)-Kostov/Iliev (BUL) 2-1 (21-18, 18-21, 15-6), Feltrer/Pérez (ESP)-Annerstedt/Wijk Tegenrot (SWE) 2-1 (17-21, 21-18, 16-14), Florczyk/Besarab (POL)-Krumins/Caminati (ITA) 0-2 (14-21, 16-21), Pennanen/Pennanen (FIN)-Nemec /Petruf (SVK) 0-2 (19-21, 17-21), Sedlak/Westphal (CZE)-Bye

Secondo turno qualificazioni: Piik/Korotkov (EST)-Møllgaard/Houmann (DEN) 0-2 (21-23, 18-21), Piippo/Topio (FIN)-Isaksson/Grahn (SWE) 0-2 (16-21, 17-21), Krumins/Caminati (ITA)-Feltrer/Pérez (ESP) 2-0 (21-11, 21-15), Sedlak/Westphal (CZE)-Nemec/Petruf (SVK) 0-2 (12-21, 16-21)

Semifinali gironi. Pool D: Sowa/Just (GER)-Isaksson/Grahn (SWE) 2-0 (21-18, 21-14), Moreno/Sanfélix (ESP)-Krumins/Caminati (ITA) 1-2 (21-15, 11-21, 11-15). Pool C: Wüst/Huster (GER)-Nemec/Petruf (SVK) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15), Alfred/Carcasse (MRI)-Viera/Saucedo (ESP) 0-2 (14-21, 13-21). Pool B: Rudol/Lejawa (POL)-Møllgaard/Houmann (DEN) 1-2 (20-22, 26-24, 10-15), Chouikh/Altwies (FRA)-Matos/Aba (ESP) 2-0 (21-11, 21-13). Pool A: Hadar/Lanciano (ISR)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 0-2 (17-21, 19-21), Charly/Hernan (VEN)-Vilanova/Pascual (ESP) 2-0 (21-11, 21-16)

Finali primo posto gironi: Sowa/Just (GER)-Krumins/Caminati (ITA) 0-2 (21-23, 19-21), Nemec/Petruf (SVK)-Viera/Saucedo (ESP) 2-0 (21-17, 21-18), Møllgaard/Houmann (DEN)-Chouikh/Altwies (FRA) 0-2 (16-21, 17-21), Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Charly/Hernan (VEN) 0-2 (19-21, 15-21)

Finali terzo posto gironi: Isaksson/Grahn (SWE)-Moreno/Sanfélix (ESP), Wüst/Huster (GER)-Alfred/Carcasse (MRI), Rudol/Lejawa (POL)-Matos/Aba (ESP), Hadar/Lanciano (ISR)-Vilanova/Pascual (ESP)

PINGTAN TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Fang Chuyao/Xue (CHN)-Surin/Dunwinit (THA) 0-2 (19-21, 13-21), Abrams/Pickett (CAN)-Bogáncs/Udvarhelyi (HUN) 2-0 (21-13, 21-11), Lyu/Zu (CHN)-Day/Katriel (ISR) 1-2 (17-21, 21-19, 12-15), Danang/Yosi (INA)-Feng/Zhou Shouzhi (CHN) 1-2 (19-21, 21-18, 8-15), LI Wei/Yuan Nengfei (CHN)-Jawo/Pa Alieu (GAM) 2-0 (21-14, 21-18), Liu/Du Hongjun (CHN)-Zhu Gaocheng/Hong Weiqiang (CHN) 2-0 (21-15, 21-17), Fiedler/Teege (GER)-Berzins/Bulgačs (LAT) 1-2 (17-21, 21-16, 10-15), Takken/Howat (AUS)-Bye.

Secondo turno qualificazioni: Abrams/Pickett (CAN)-Surin/Dunwinit (THA) 2-0 (21-14, 21-14), Feng/Zhou Shouzhi (CHN)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (18-21, 17-21), Liu/Du Hongjun (CHN)-LI Wei/Yuan Nengfei (CHN) 0-2 (17-21, 12-21), Takken/Howat (AUS)-Berzins/Bulgačs (LAT) 2-0 (21-18, 21-15).

Semifinali gironi. Pool D: Hood/Potts (AUS)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 0-2 (19-21, 15-21), Takahashi/Ikeda (JPN)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (11-21, 17-21). Pool C: Bintang/Sofyan (INA)-Wang/Li (CHN) 2-1 (9-21, 26-24, 15-13), MacNeil/Russell (CAN)-Abrams/Pickett (CAN) 2-0 (21-16, 21-12). Pool B: Dylan/Kai (JPN)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (15-21, 15-21), Pearse/Burnett (AUS)-LI Wei/Yuan Nengfei (CHN) 2-0 (21-18, 21-19). Pool A: Netitorn/Wachirawit (THA)-Takken/Howat (AUS) 0-2 (15-21, 14-21), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Cai Fuquan/Xie Yujie (CHN) 2-0 (21-11, 21-9)

Finali primo posto gironi: Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Day/Katriel (ISR), Bintang/Sofyan (INA)-MacNeil/Russell (CAN) 0-2 (13-21, 17-21), Pedro/Henrique (BRA)-Pearse/Burnett (AUS) 0-2 (20-22, 14-21), Takken/Howat (AUS)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 0-2 (16-21, 15-21)

Finali terzo posto gironi: Hood/Potts (AUS)-Takahashi/Ikeda (JPN), Wang/Li (CHN)-Abrams/Pickett (CAN) 1-2 (22-20, 15-21, 9-15), Dylan/Kai (JPN)-LI Wei/Yuan Nengfei (CHN) 0-2 (17-21, 18-21), Netitorn/Wachirawit (THA)-Fuquan/Xie Yujie (CHN) 2-0 (21-17, 21-15)

PINGTAN TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Väärälä/Mämmi (FIN)-Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN) 0-2 (12-21, 19-21), Chen Nan/Liu Yixin (CHN)-Udomchavee/Aritsara (THA) 2-0 (21-11, 21-10), Josephine/Bernadetta Shella (INA)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (17-21, 15-21)

Secondo turno qualificazioni: Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN)-Patcharaporn/Samitta (THA) 2-0 (21-19, 21-16), Darrhar/Mahassine (MAR)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 1-2 (19-21, 22-20, 8-15), Numwong/Veeradakittikarn (THA)-Fareura/Collette (FRA) 2-1 (21-19, 17-21, 15-11), Nur Atika/Desi (INA)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (19-21, 18-21)

Semifinali gironi. Pool D: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Wang/Zhang (CHN) 1-2 (21-9, 20-22, 9-15), Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (15-21, 14-21). Pool C: Bianchin/Scampoli (ITA)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 2-0 (21-9, 21-18), Bai/Wang (CHN)-Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN) 2-0 (21-6, 21-8). Pool B: Matauatu/Lawac (VAN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-19, 21-15), Phillips/Alchin (AUS)-Chen Jihan/Zhang Jinli (CHN) 2-0 (21-12, 21-15). Pool A: Rayner/Mears (AUS)-Toko/Joe (VAN) 0-2 (19-21, 24-26), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 2-0 (21-13, 21-10)

Finali primo posto gironi: Julhia/Marcela (BRA)-Wang/Zhang (CHN) 2-1 (21-17, 10-21, 15-13), Bai/Wang (CHN)-Bianchin/Scampoli (ITA) 0-2 (14-21, 13-21), Phillips/Alchin (AUS)-Matauatu/Lawac (VAN) 2-0 (21-12, 21-15), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Toko/Joe (VAN) 2-0 (21-13, 21-15)

Finali terzo posto gironi: Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Mancinelli /Mattavelli (ITA) 0-2 (14-21, 9-21), Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 0-2 (13-21, 15-21), Chen Jihan/Zhang Jinli (CHN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 0-2 (9-21, 16-21), Chen Nan/Liu Yixin (CHN)-Rayner/Mears (AUS) 1-2 (21-18, 10-21, 8-15).

Ottavi di finale: Toko/Joe (VAN)-Numwong/Veeradakittikarn (THA), Wang/Zhang (CHN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA), Rayner/Mears (AUS)-Phillips/Alchin (AUS), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Bai/Wang (CHN)