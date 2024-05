Basket: Olympiacos e Panathinaikos portano a gara-5 Barcellona e Maccabi Tel Aviv

Poteva essere la sera della chiusura di due serie di quarti di finale di Eurolega, e invece ci saranno due gare-5, quelle tra Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv e tra Barcellona e Olympiacos. Andiamo però a vedere tutto nei dettagli.

OLYMPIACOS-BARCELLONA 92-58

Poco da fare: in questo caso il Barça finisce semplicemente travolto dai biancorossi del Pireo, soprattutto in virtù di un secondo quarto da 32-14 e di una formazione blaugrana che, dopo questi 10′, tira semplicemente i remi in barca. Per l’Olympiacos grandissimo protagonista è Shaquielle McKissic, autore di 21 punti, ma sfiora la doppia doppia anche Nikola Milutinov con 8 e 11 rimbalzi. Nel Barça percentuali terribilmente basse: 41,9% da due e 22,7% da tre. L’unico in doppia cifra è Jabari Parker a quota 10.

TOP SCORER

OLYMPIACOS – McKissic 21, Fall 12, Canaan e Williams-Goss 11

BARCELLONA – Parker 10, Vesely 9, Satoransky e Nnaji 6

MACCABI TEL AVIV-PANATHINAIKOS 88-95

Sempre più incredibile, quello che accade in questa serie. Il Panathinaikos va a vincere al Pionir, dopo una serie di gazzarre indecorose e indefinibili capitate fin da gara-1 fuori dal campo, e forza l’approdo a gara-5. I greci cominciano bene, andando sul 12-20 a metà primo quarto prima che il ciclone DiBartolomeo porti il Maccabi avanti 29-26 dopo 10′. Tanta, anzi tantissima la lotta nel secondo periodo, chiusa dal buzzer di Nunn per il 50-49 degli israeliani a metà gara.

Nei terzi 10′ il Maccabi subisce tantissimo proprio Nunn (appunto) e poi anche Sloukas, che portano i verdi di Grecia a un vantaggio di 5 punti (69-74) a 10′ dal termine. La coppia Nebo-Rivero è fondamentale per i gialloblu: parzialone 14-1, timeout Ataman. Di lì si scatenano di nuovo Nunn, Sloukas e infine Lessort, che riportano la serie a OAKA in grande stile.

TOP SCORER

MACCABI – Brown 17, Baldwin e Colson 14

PANATHINAIKOS – Nunn 27, Sloukas 20, Lessort 17