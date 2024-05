Basket, Fenerbahce e Olympiacos volano alla Final Four di Eurolega. Battute Monaco e Barcellona

Mancavano due nomi per le Final Four che si disputeranno dal 24 al 26 maggio alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E con Real Madrid e Panathinaikos già qualificate, a giocarsi gli ultimi due posti in gara-5 erano Monaco-Fenerbahce e Barcellona-Olympiacos. Ecco come è andata.

AS MONACO – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 79-80

L’equilibrio e la tensione delle prime quattro sfide si conferma anche nell’avvio di gara-5, con i turchi che segnano i primi due canestri, ma poi il Monaco risponde, pur essendo sempre costretto a inseguire. Si segna poco nel primo quarto e a poco meno di 3 minuti dal primo stop è Okobo a regalare il primo vantaggio ai francesi. Monaco che tocca anche il +4, ma poi chiude i primi 10 minuti avanti 15-13. Prova ad allungare la squadra di casa a inizio secondo quarto, trovando il +7 con una tripla di Blossomgame, ma il Fenerbahce risponde e si riporta subito sotto con due canestri da oltre l’arco. Ora, però, è il Monaco a fare la lepre e i turchi obbligati a inseguire, con il punteggio che va avanti a strappi, ma nel finale i francesi piazzano un parziale di 6-0 che vale il +8. Una tripla di Wilbekin tiene vivo il Fenerbahce e si va al riposo sul 40-35.

Un canestro da oltre l’arco di Motiejunas dà il via alla ripresa, ma subito la squadra ospite torna sotto e dopo 4 minuti di gioco conclude il lungo inseguimento con il canestro del pareggio di Calathes. Ancora una volta, arriva lo strappo del Monaco che va sul +7, ma ancora una volta il Fener ricuce. E al 21” dalla fine del terzo quarto la tripla di Biberovic vale addirittura il sorpasso e si va all’ultimo stop con il Fenerbahce avanti 55-56. Si continua a lottare punto a punto, in una serie che sembra non voler mai finire. Iniziano a pesare i palloni, ma anche i falli e dalla lunetta i turchi allungano sul +4 a metà quarto. Non demorde il Monaco e in un finale concitato prima accorcia con Mike James, poi trova il sorpasso con Elie Okobo. Una tripla di Scottie Wilbekin vale il nuovo +2 Fenerbahce, ma il canestro ancora di Okobo manda le squadre ai supplementari sul 70-70.

Supplementari dove si continua a giocare punto a punto, con James che firma la tripla del +3 di Monaco, poi però i greci tornano avanti. Okobo dalla lunetta rimette i francesi con il naso avanti, poi Diallo firma il nuovo +3 a 1’14” dalla fine. A 60” dalla sirena Calathes trova la tripla dell’ennesimo pareggio, poi James riporta avanti il Monaco. Ma è ancora Calathes l’eroe di serata per il Fenerbahce, quando trova un’altra tripla che vale il +1. Okobo perde palla, finisce 79-80 per il Fenerbahce e i turchi possono fare festa, mentre è dramma Monaco.

FC BARCELLONA – OLYMPIACOS PIREO 59-63

Prova subito a imporre il suo ritmo il Barcellona nel primo quarto, con un primo parziale di 8-2 che sembra indicare già la via del match, con un Laprovittola scatenato e autore di tutti i punti dei padroni di casa. Reagisce, però, l’Olympiacos nella seconda parte del quarto, si blocca la squadra catalana, e si ferma la furia di Laprovittola, e così si va al primo stop con i padroni di casa in vantaggio solo per 12-9. Un nuovo parziale di 6-0 rilancia la fuga del Barcellona a inizio secondo quarto, ma i greci provano in qualche modo a restare in scia. Catalani che non riescono a piazzare il break decisivo e si va al riposo lungo sul 27-25.

La sfida resta caldissima anche a inizio ripresa, con il Barcellona che continua a fare da lepre, ma non si stacca di dosso i greci, che colpo dopo colpo rispondono, anche quando Laprovittola e Abrines firmano il +8 per i catalani. Walkup e Petrusev riportano sotto gli ospiti, poi una tripla di Papanikolau a 1’12” dall’ultimo stop vale il pareggio e terzo quarto che si chiude sul 40-40. A inizio quarto quarto è Willy Hernangomez a riportare sul +3 il Barcellona, poi è il solito Laprovittola ad allungare. Ma ancora una volta l’Olympiacos non alza bandiera bianca e ritorna subito a un canestro di distanza e, poi, con la tripla di McKissic va addirittura in vantaggio. Ancora McKissic firma il +5 greco a 3’ dalla fine. Il Barcellona non reagisce e l’Olympiacos scappa via sul +8 con la tripla di Papanikolau. Abrines e Vesely riportano i catalani sul -3, ma a 17” dalla sirena Nikola Milutinov piazza il canestro del +5 e Olympiacos che vede la Final Four. Non riesce la rimonta finale ai catalani e Olympiacos che vince 59-63 e va alle Final Four.