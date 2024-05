Basket femminile, Battipaglia vince gara-2 del playout contro Faenza

Sarà decisiva gara-3 nella sfida del primo turno dei Playout tra Battipaglia e Faenza. La O.ME.P.S. mantiene il fattore campo nella serie, vincendo davanti ai propri tifosi per 69-56 contro la E-Work. Un match che ha visto le pugliesi allungare in maniera decisiva nel terzo quarto, conservando poi il vantaggio negli ultimi dieci minuti.

Ottima partita in casa Battipaglia per Ciera Johnson, che è la miglior marcatrice con 16 punti. Fondamentali anche i 15 punti di Giovanna Elena Smorto e poi la doppia doppia di Tetiana Yurkevichus, che ha concluso con 10 punti e 12 rimbalzi. A Faenza non è bastata una super Liz Dixon, che ha messo a referto 24 punti e 11 rimbalzi e anche una Marzia Tagliamento da 10 punti e 8 rimbalzi.

Dopo una buona partenza delle padrone di casa, Faenza piazza un parziale di 11-0 ed è avanti alla prima sirena (11-18). Ci pensano poi le giocate di Smort a segnare la carica per le pugliesi, che poi trascinate da Johnson si presentano in vantaggio all’intervallo per 35-29.

Alla ripresa dalla pausa lunga, Battipaglia allunga ulteriormente e tocca il +13 di vantaggio. Faenza tenta una reazione, ma ogni tentativo viene sventato dalla squadra di coach Dragonetto. Battipaglia gestisce al meglio l’ultimo quarto e chiude 69-56.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA – E-WORK FAENZA 69-56 (11-18, 35-29, 50-40, 69-56)

Battipaglia: Lombardi, Seka 2, Potolicchio 4, Mini, Yurkevichus 10, Policari, Smorto 15, Chiovato, Johnson 16, Milani, Domenger 10, Ferrari Calabro 12

Faenza: Franceschelli 4, Edokpaigbe, Niemojewska, Cvijanovic 15, Tagliamento 10, Peresson 3, Spinelli, Grande, Dixon 24, Brossmann