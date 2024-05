Basket, l’AS Monaco espugna Istanbul battendo il Fenerbahce in Eurolega e porta la serie a gara-5!

L’AS Monaco firma l’impresa ad Istanbul in Eurolega! I monegaschi piegano in gara-4 la resistenza del Fenerbahce per 62-65 al termine di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio per 40′, impatta nella serie dei quarti di finale sul 2-2 e si guadagna così la possibilità di centrare la Final Four nella gara-5 decisiva nel Principato mercoledì 8 maggio. Elie Okobo mette la firma sul successo con 13 punti insieme ai 10 equamente divisi tra Mike James e Donatas Motjejunas, con Marko Guduric che realizza 14 punti ma insieme agli 11 di Scottie Wilbekin non bastano agli uomini di coach Jasikevicius per esultare di fronte al proprio pubblico e volare a Berlino per la Final Four che metterà in palio il titolo continentale.

Partita equilibrata nelle prime battute (4-4), con il Fenerbahce che prova a dare un piccolo strappo con un break di 8-0 grazie a due bombe di Hayes-Davis e Wilbekin (12-4). Il Monaco risponde con Diallo e Blossomgame (12-9), con un libero di Guduric ed un piazzato di Mike James per il 15-11 con cui il Fenerbahce si trova avanti dopo 10’ di gioco. Nel secondo quarto i padroni di casa continuano a spingere dall’arco per il nuovo +8 (21-13), con gli ospiti che non si scompongono e riescono a risalire parzialmente la china fino al -3 grazie ai liberi di Alpha Diallo (24-21). Dyshawn Pierre e Papagiannis fanno respirare i turchi (28-24), ma Okobo è perfetto dalla lunga distanza per il -1 (28-27). Ci pensa ancora Papagiannis a piazzare il 2+1 per il 33-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Pioggia di triple in apertura di ripresa da una parte e dall’altra con Wilbekin, Lloyd ed Hayes-Davis (39-36): il match sale notevolmente d’intensità, con Nick Calathes che emula i compagni per il +6 (42-36). L’AS Monaco non molla la presa e trascinata da Ouattara mette la freccia a metà parziale (42-43), prendendo anche un piccolo vantaggio con Blossomgame (44-48). Ci pensa allora Papagiannis a sparare la bomba del 47-48 con cui si va all’ultima pausa breve della sfida. Marko Guduric deposita in fondo alla retina il pallone del contro-sorpasso turco all’inizio del quarto conclusivo (49-48), con Biberovic chirurgico da lontano per il +3 (52-49). I monegaschi mantengono i nervi saldi e tornano nuovamente avanti grazie a Diallo ed Okobo (52-54), ma Nick Calathes tiene a galla il Fenerbache col 2+1 (55-56). Mike James gela il pubblico di casa dall’arco (57-61), con Scottie Wilbekin che fa 2/2 dalla lunetta per il -2 (59-61). Donta Hall appoggia per il +4 (59-63), ma Guduric fa esplodere l’Ülker Sports Hall con la bomba del -1 (62-63). Finale concitato nella bolgia dell’impianto della città turca, con Wilbekin che fallisce il canestro del sorpasso ed Hall che firma il 62-65 con cui l’AS Monaco espugna Istanbul e rimanda il discorso a gara-5 nel Principato!

IL TABELLINO DEL MATCH

FENERBAHCE ISTANBUL-AS MONACO 62-65 (15-11, 18-19, 14-18, 15-17)

Fenerbahce Istanbul: Wilbekin 11, Sanli, Papagiannis 10, Hayes-Davis 10, Biberovic 3, Noua ne, Pierre 4, Guduric 14, Dorsey , Calathes 8, Madar ne, Sestina.

AS Monaco: Okobo 13, Loyd 8, Blossomgame 6, Diallo 7, Cornelie ne, Jaiteh, Walker ne, Motiejunas 10, Ouattara 5, Strazel ne, Hall 6, James 10.