ATP Roma 2024: Luca Nardi incanta la Capitale nella notte, batte Altmaier e avanza agli Internazionali d’Italia

Gran bella vittoria per Luca Nardi nella notte del Foro Italico di Roma. Il classe 2003 sconfigge con un bel doppio 6-4 il tedesco Daniel Altmaier e si regala la sfida contro il danese Holger Rune, che potrebbe essere divertente già solo per il fatto che i due sono coetanei.

Inizio di partita che, proprio poco prima delle 23, viene spostato dal Grandstand al Pietrangeli, rimasto ormai con pochi spettatori anche perché, a Roma, la mobilità pubblica in quella zona di sera diventa problematica. Di suo, Nardi è attivissimo fin da subito, perché centra il break a zero nel primo game. Il gioco spettacolare del pesarese, però, ogni tanto s’inceppa e c’è l’immediata restituzione. Il gioco è comunque molto più brillante da parte dell’italiano, che riconquista il vantaggio sul 4-4 e di nuovo a zero, di rovescio lungolinea. E chiude 6-4.

Il secondo parziale vede più lotta: nel secondo gioco Nardi va a salvare due palle break in fila con tanto servizio, poi Altmaier manda fuori un rovescio e un dritto e l’azzurro si rimette avanti di un break. Tanti errori, però, ridanno al tedesco parità e speranza. Si torna ad avere una situazione di totale equilibrio fino al 4-4, finché cioè Nardi riesce a ritrovare le due vie insieme: spettacolo e ancora presa di un vantaggio con tanto di sigillo finale in formato palla corta.

Se è vero che Altmaier arriva al 79% di prime in campo contro il 66% di Nardi, è il 75% dell’italiano in fatto di punti vinti con essa che risulta decisivo. Fondamentalmente, Nardi ci fa 30 punti su 40, e tanti bastano per dargli un grande credito. Oltre al 24-27 per vincenti-gratuiti contro il 6-23 del tedesco.