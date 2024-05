ATP Roma 2024, intramontabile Fabio Fognini. Il ligure vince all’esordio contro il britannico Evans

Il cuore e la classe di un campione che voleva vincere a tutti i costi. Fabio Fognini si regala un’altra serata speciale agli Internazionali d’Italia, uscendo vincitore da un match di primo turno davvero rognoso contro il britannico Daniel Evans, numero 67 del mondo. Il ligure si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 dopo due ore e trentadue minuti di gioco e domani tornerà nuovamente in campo sulla Gran Stand Arena per affrontare Taylor Fritz, testa di serie numero undici.

Una partita nella quale entrambi i tennisti hanno concesso dodici palle break ciascuno. Fognini ha chiuso con 28 vincenti contro i 15 dell’avversario, con il ligure che ha commesso anche due errori non forzati in più rispetto al britannico (40 contro 38).

La partita comincia con tre break consecutivi. Comincia Fognini nel primo game, poi replica Evans, ma il ligure riesce a tornare avanti, chiudendo con lo smash che fa subito esplodere il pubblico di Roma. Nel sesto game, però, Evans si procura altre due palle break e sulla seconda purtroppo Fabio sbaglia di rovescio. Le emozioni del primo set non sono finite, perché Fognini si porta sullo 0-40 e alla terza occasione si inventa un punto clamoroso, chiudendo con la veronica che manda in visibilio i tifosi italiani. Nel decimo game il nativo di Arma di Taggia annulla una palla break e poi riesce finalmente a chiudere per 6-4.

Il secondo set parte male per l’azzurro, che si trova subito sotto per 3-0 dopo aver ceduto la battuta nel secondo gioco. Il ligure paga forse un po’ di stanchezza, mentre dall’altra parte Evans sembra aver preso in mano il controllo degli scambi. Nel settimo gioco, però, Fognini si procura due palle per il controbreak, ma in entrambe le occasioni è molto bravo il britannico. Evans chiude così il secondo set in suo favore per 6-3.

In avvio di terzo set Fognini si trova a fronteggiare uno 0-40 nel terzo game, ma tira fuori tutta la sua classe e annulla le tre palle break. Succede veramente di tutto, perché nel game successivo Fognini si procura una palla break ed Evans sbaglia un comodissimo smash. Il britannico, però, riesce a trovare l’immediato controbreak al termine di un incredibile quinto gioco, nel quale anche un arbitro bravissimo ed esperto come Lahyani commette un errore molto evidente non vedendo fuori uno schiaffo al volo di Fognini. Fabio, però, questa partita la vuole vincere e torna subito avanti di un break, salendo 5-2. Evans non ne ha più, commette anche un doppio fallo, regalando un match point all’azzurro, che chiude con un meraviglioso rovescio. Finisce 6-2 e Fabio può godersi una meravigliosa notte a Roma.