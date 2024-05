Atletica, Leonardo Fabbri tuona 22.91 al Grifone Meeting! Tecuceanu scatenato, Ceccarelli delude, balzo Del Buono

Ad Asti è andato in scena il Grifone Meeting. In una giornata uggiosa ci hanno pensato Leonardo Fabbri e Catalin Tecuceanu a illuminare la scena: il toscano si è scatenato nel getto del peso con un perentorio 22.91 (a quattro centimetri dal suo fresco record italiano), il vicentino ha corso gli 800 metri in 1:44.01 e si è così portato a tre decimi dal primato nazionale di Fiasconaro vecchio di mezzo secolo. Samuele Ceccarelli delude sui 100 metri (10.50), brava Federica Del Buono sui 5000 metri (15:00.90).

RISULTATI GRIFONE MEETING AD ASTI

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri è ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione ed è sempre più ai vertici internazionali. Il toscano si è fermato ad appena quattro centimetri dal record italiano siglato otto giorni fa, spedendo l’attrezzo a 22.91 metri. Il primatista mondiale stagionale si esprime con costanza imperiale e lancia la volata verso gli Europei, dove sarà indiscutibilmente il grande favorito della vigilia. E ora anche Ryan Crouser può iniziare ad avere paura del quinto lanciatore più forte della storia.

800 METRI (MASCHILE) – Catalin Tecuceanu ha accarezzato il sempre significativo muro di 1’44”. L’azzurro si è espresso in 1:44.01, migliorando di ventuno centesimo il personale siglato cinque giorni fa a Chorzow e portandosi a tre decimi dal mitico record nazionale detenuto da Marcello Fiasconaro. Prova di grande carattere da parte del veneto, che ha firmato la miglior prestazione europea stagionale quando mancano due settimane agli Europei di Roma. Secondo posto alle spalle del keniano Aaron Kemei, che ha firmato il miglior crono mondiale dell’anno in 1:43.55. Francesco Pernici ha chiuso al quinto posto in 1:45.61.

100 METRI (MASCHILE) – C’era grande attesa per il debutto stagionale di Samuele Ceccarelli, ma il Campione d’Europa dei 60 metri è ben lontano dalla forma dei giorni migliori. Il velocista toscano non riesce a fare velocità e chiude con un altissimo 10.50 (0,1 m/s di vento contrario), al quinto posto nella gara vinta dal camerunense Emmanuel Eseme (10.10) davanti al dominicano Franquelo Perez (10.29) e al sudafricano Retshidisitswe Mlenga (10.47).

5000 METRI (FEMMINILE) – Federica Del Buono va vicina a scendere sotto il muro dei 15 minuti e chiude al secondo posto in 15:00.90, diventando la quarta italiana della storia (meglio di lei soltanto Nadia Battocletti, Roberta Brunet e Maria Guida) e mettendo una seria ipoteca sull’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Personale migliorato di dodici secondi in un colpo solo! Secondo posto dopo aver conteso il successo alla keniana Esther Chebet (15:00.18).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Simone Bertelli ha vinto superando 5.51 e 5.61 metri al terzo tentativo. Il classe 2004, che ha poi tentato l’assalto a 5.70, si è lasciato alle spalle il francese Robin Emig (5.51) e lo svizzero Dominik Alberto (5.21).

800 METRI (FEMMINILE) – La keniana Naomi Korir rimonta nel finale e sorpassa la connazionale Vivian Chebet Kiprotich (1:59.19 per entrambe). Laura Pellicoro si è migliorata (quinta in 2:02.68), Gloria Kabangu è diventata la quinta italiana under 20 di sempre (sesta in 2:02.69).

1500 METRI (MASCHILE) – Il sudafricano Tshepo Tshite vince in 3:36.66 precedendo il marocchino Abdellatif Sadiki (3:36.85) e l’azzurro Mohad Abdikadar (3:37.04).

400 METRI (FEMMINILE) – Giancarla Trevisan ha tenuto testa all’olandese Lisanne De Witte (52.45 a 52.53).

400 METRI (MASCHILE) – L’ucraino Oleksander Pohorilko prevale in 46.22 davanti al messicano Luis Antonio Aviles Ferreiro (46.60), mentre Brayan Lopez si ferma dopo 300 metri.

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Affermazione del keniano Wiseman Mukhobe (49.99) a precedere José Bencosme (51.00).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Vittoria di Virginia Scardanzan con 4.25 alla prima prova, davanti a Sonia Malavisi (4.25 alla seconda), Maria Roberta Gherca (4.10) e Great Nnachi (4.10).

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Sigillo del portoghese Gerson Balde (7.83) davanti a Kareem Mersal (7.69) e al classe 2005 Francesco Inzoli (7.27).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Veronica Zanon si è imposto con un balzo da 13.30 metri (0,2 m/s di vento a favore), precedendo la 18enne Erika Saraceni (12.97) e l’israeliana Hanna Minenko (12.80).

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Sigillo di Asia Tavernini con 1.82 davanti a Idea Pieroni (1.78).