Atletica, Leonardo Fabbri titanico: sfiora il suo record italiano ad Asti, 23 metri vicinissimi! Il migliore al mondo

Leonardo Fabbri ha illuminato il Grifone Meeting, squarciando il cielo di una giornata decisamente uggiosa ad Asti ed esaltandosi in barba alle condizioni meteorologiche avverse. Il titano toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto e bronzo iridato in sala, non conosce più limiti e dimostra di essere stabilmente ai piani massimi del getto del peso internazionale, palesando una condizione di forma sbalorditiva e facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare non soltanto a una medaglia ma anche al bottino grosso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Lo statunitense Ryan Crouser, dominatore indiscusso della specialità, può ormai essere spaventato dalla costanza e dalla consistenza delle prove fornite dal nostro portacolori. Leonardo Fabbri ha tuonato un’imperiale bordata da 22.91 metri in occasione del quarto tentativo, fermandosi ad appena quattro centimetri dal suo record italiano siglato otto giorni fa a Savona. L’allievo di Paolo Dal Soglio ha curiosamente pareggiato il vecchio primato nazionale di Alessandro Andrei all’interno di una serie che vanta altre due sassate oltre la fettuccia dei 22 metri (22.18 al primo assalto e 22.09 al quinto).

Il classe 1997 rimanda l’appuntamento con la fiammata oltre i mitici 23 metri, ma la sensazione è che davvero sia soltanto questione di tempo per il primatista mondiale stagionale e quinto lanciatore più forte della storia planetaria, che tornerà in pedana il 28 maggio a Ostrava (insieme a Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi) per l’ultima gara prima degli Europei di Roma, ormai distanti soltanto un paio di settimane e dove partirà inevitabilmente con tutti i favori del pronostico.

La consistenza delle misure confezionate dal 27enne in questo mese di maggio è semplicemente strabiliante: 22.95 a Savona il 15 maggio, 22.91 ad Asti il 23 maggio, 22.88 a Modena il 1° maggio, 22.59 a Lucca il 19 maggio. Oggi, per la cronaca, ha ampiamente distanziato il sudafricano Kyle Blignaut (20.60) e l’egiziano Mostafa Amr Hassan (19.92).