Atletica, Catalin Tecuceanu rasenta il muro di 1’44”: si può battere il record di Fiasconaro! Europeo stagionale

Catalin Tecuceanu sta attraversando un momento di forma davvero sbalorditivo e oggi pomeriggio è andato a un passo dallo sfondare il sempre significativo muro di 1’44” sugli 800 metri. Il mezzofondista italiano si è infatti espresso in 1:44.01 al Grifone Meeting, andato in scena ad Asti, incurante delle difficoltà meteorologiche che hanno attanagliato l’evento.

Il 24enne ha ritoccato di ventuno centesimi il proprio personale siglato sabato sera a Chorzow (Polonia): sono tempi che non si vedevano da 24 anni alle nostre latitudini, ovvero da quando Andrea Longo si espresse in 1:43.74 a Rieti il 3 settembre 2000. Ricordiamo che il record nazionale appartiene a Marcello Fiasconaro con il mitico 1:43.7 datato addirittura 27 giugno 1973: è uno dei primati più longevi dell’atletica tricolore, ormai lontano soltanto tre decimi per il vicentino.

Si tratta della miglior prestazione europea stagionale, uno splendido viatico quando mancano un paio di settimane agli Europei di Roma. A questo punto Catalin Tecuceanu, già quarto agli ultimi Mondiali Indoor, ha tutte le carte in regola per ambire a una medaglia nella capitale e per lanciarsi nel miglior modo possibile verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi ha chiuso al secondo posto alle spalle del keniano Aron Kenei, che ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale in 1:43.55.