A Nassau (Bahamas) si sono concluse le World Relays, i Mondiali di staffette. L’Italia ha festeggiato la quarta qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo il tris confezionato ieri in batteria per merito della 4×100 maschile e delle due 4×400 di genere, oggi è arrivato il poker grazie alla vittoria della 4×400 femminile nei ripescaggi. Rimane invece fuori dai Giochi la 4×400 mista, come previsto alla vigilia della rassegna iridata di specialità.

Nelle finali disputate durante la notte italiana è arrivata la delusione per la squalifica della staffetta veloce maschile. I Campioni Olimpici e vice campioni del mondo avevano tagliato il traguardo in terza posizione, ma poi è arrivata la doccia fredda a causa di un cambio irregolare. Amarezza per Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Roberto Rigali, Lorenzo Patta. La 4×400 maschile ha lottato per il podio e ha poi chiuso in quinta posizione, sesta la staffetta del miglio femminile.

RISULTATI WORLD RELAYS ATLETICA 2024

4X100 UOMINI – L’Italia è stata squalificata. Gli azzurri avevano tagliato il traguardo in terza posizione, ma un cambio irregolare ha privato gli azzurri della gioia del podio. Roberto Rigali non era stato spumeggiante al lancio, ma poi Marcell Jacobs era stato sontuoso sul rettilineo opposto. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha avuto problemi nel passaggio di testimone con Lorenzo Patta, che si è poi distinto in curva prima della chiusura di Filippo Tortu. Il quartetto tricolore aveva terminato la prova in 38.13, poi è arrivata la doccia fredda. Gli USA di Courtney Lindsey, Kenneth Bednarek, Kyree King e Noah Lyles hanno dominato in 37.40 (mondiale stagionale) precedendo il Canada di André De Grasse (37.89), il bronzo è finito al collo della Francia (38.44) con appena un centesimo di vantaggio su Giappone e Gran Bretagna. Gli ultimi sei pass olimpici sono andati a Germania, Liberia, Ghana, Nigeria, Sudafrica, Australia.

4X100 DONNE – L’Italia ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi vincendo la propria serie di ripescaggio. Dopo l’opaca prestazione offerta ieri in batteria, il quartetto tricolore scaccia la paura imponendosi con il tempo di 42.60 (terzo crono della storia nazionale). Zaynab Dosso si è resa protagonista di uno splendido lancio (11.47) e ha portato la squadra al comando, Dalia Kaddari si è ben espressa sul rettilineo opposto (10.24), la veterana Irene Siragusa ha tenuto botta in curva (10.58) e l’esordiente Arianna De Masi ha stretto i denti sul rettilineo finale (10.31). Le azzurre hanno battuto la quotata Costa d’Avorio di Murielle Ahouré e Marie-Josée Ta Lou-Smith (42.63) e la Spagna (42.88). Gli altri quattro pass olimpici sono andati a Giamaica, Trinidad & Tobago, Nigeria e Svizzera. In finale gli USA di Tamari Davis, Gabrielle Thomas, Celera Barnes, Melissa Jefferson hanno trionfato in 41.85, precedendo Francia (42.75) e Gran Bretagna (42.80).

4X400 UOMINI – L’Italia ha lottato per salire sul podio per tre frazioni. Dopo l’ottimo lancio di Luca Sito (45.35), la prova di spessore di Vladimir Aceti (45.22) e il forcing di Edoardo Scotti (45.40) gli azzurri erano secondi alle spalle dell’imprendibile Botswana. Davide Re non è però stato brillantissimo nell’ultimo giro di pista (45.63) e la nostra Nazionale ha concluso al quinto posto in 3:01.60. Letsile Tebogo (mostruoso 43.72 in seconda frazione) ha trascinato il Botswana al successo (2:59.11, world lead) davanti al Sudafrica (3:00.75) e al Belgio (3:01.16). Gli ultimi sei pass olimpici sono andati a USA, India, Spagna, Polonia, Brasile, Trinidad & Tobago.

4X400 DONNE – Italia sesta con il tempo di 3:27.51. Gara compatta da parte di Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani, Giancarla Trevisan, che però non sono mai riuscite a rientrare nella lotta per un piazzamento sul podio. Dominio totale degli USA di Quanera Hayes, Gabrielle Thomas, Bailey Lear, Alexis Holmer (3:21.70, world lead) davanti a Polonia (3:24.71) e Canada (3:25.17). A seguire Gran Bretagna (3:25.84) e Norvegia (3:26.88). Gli ultimi sei pass olimpici sono andati a Giamaica, India, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Spagna.

4X400 MISTA – Italia mai in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi. Gli azzurri concludono al quarto posto nella propria serie di ripescaggio: Lapo Bianciardi, Anna Polinari, Riccardo Meli e Alice Mangione si esprimono in 3:16.47 alle spalle di Germania (3:13.85), Svizzera (3:14.12) e Canada (3:14.66). Gli altri quattro pass olimpici sono andati a Bahamas, Giamaica, Gran Bretagna, Ucraina. In finale gli USA di Matthew Boling, Lynna Irby-Jackson, Willington Wright, Kendall Ellis hanno trionfato con il tempo di 3:10.73, precedendo Olanda (3:11.45) e Irlanda (3:11.53).