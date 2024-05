L’Italia non è riuscita a qualificarsi con la 4×400 mista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Era la staffetta meno quotata schiera dal Bel Paese alle World Relays e purtroppo il pronostico della vigilia si è confermato a Nassau (Bahamas). Non ci sarà dunque l’en-plein ai Giochi, dove vedremo all’opera le due 4×100 e le due 4×400 di genere.

Dopo l’opaca batteria di ieri, non è andata meglio nei ripescaggi di oggi: bisognava chiudere la propria serie nei primi due posti, ma il quartetto tricolore non è mai stato in corsa per il tagliando a cinque cerchi. Ricordiamo che gli ultimi due posti verranno assegnati attraverso il ranking di World Athletics, ma il compito appare arduo per la nostra Nazionale.

Primo giro complesso con Lapo Bianciardi (47.62) che vede già scappare via Germania, Svizzera, Canada e Kenya. Anna Polinari prova a recuperare qualcosa in seconda frazione (51.65), ma un deludente Riccardo Meli si esprime in 45.54 vedendo scappare definitivamente via tedeschi, elvetici e nordamericani. Non può fare nulla Alice Mangione (dirottata dalla 4×400 donne per non lasciare nulla di intentato), che chiude in 51.66.

L’Italia taglia il traguardo in quarta posizione con il tempo di 3:16.47, mentre Germania (3:13.85) e Svizzera (3:14.12) si meritano il pass a cinque cerchi estromettendo il Canada (3:14.66). Negli altri due ripescaggi hanno fatto festa le Bahamas di Steven Gardiner e Shaunae Miller-Uibo (3:12.81) e la Giamaica di Jenieve Russell (3:14.49), la Gran Bretagna (3:12.99) e l’Ucraina (3:14.49).