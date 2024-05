L’Italia ha concluso al sesto posto con la 4×400 femminile alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette andati in scena a Nassau (Bahamas). Il quartetto tricolore, che ieri era riuscito a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 disputando un’ottima batteria, non è riuscito a battagliare per salire sul podio in questa rassegna iridata di specialità, ottenendo comunque un valido risultato in una finale di ottima caratura agonistica.

Prima frazione in salita per Rebecca Borga (52.32), che riesce però a rilanciarsi sul rettilineo e a fornire un buon testimone ad Ayomide Folorunso. La primatista italiana dei 400 ostacoli si dimostra garibaldina e coriacea come sempre, tanto da chiudere la frazione in 51.52. Le azzurre sono però troppo lontane dalle big in lizza per le posizioni nobili, Virginia Troiani completa la propria fatica in 52.20 e poi Giancarla Trevisan chiude in 51.47.

L’Italia ha completato la prova con il tempo di 3:27.51, staccata rispetto alla Gran Bretagna (quarta in 3:25.84) e alla Norvegia (quinta in 3:26.88, record nazionale). Gli USA di Quanera Hayes, Gabrielle Thomas, Bailey Lear e Alexis Holmes hanno conquistato la medaglia d’oro con la miglior prestazione mondiale stagionale (3:21.70), precedendo la Polonia (3:24.71) e il Canada (3:25.17).