Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei: pattuglia da record a Roma, presenti tutte le stelle

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il Bel Paese sarà rappresentato da ben 116 azzurri (63 uomini e 53 donne), ovvero il record assoluto per una rassegna continentale. Il DT Antonio La Torre ha selezionato una rosa decisamente ampia, in cui figurano praticamente tutte le stelle del movimento tricolore.

Presenti i Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Antonella Palmisano (20 km di marci), Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta (4×100). Vedremo in gara anche Leonardo Fabbri (grande favorito nel getto del peso dopo l’argento ai Mondiali outdoor e il bronzo iridato in sala), Lorenzo Simonelli (ambizioso sui 110 ostacoli dopo l’argento ai Mondiali indoor sui 60 hs), Mattia Furlani (tra i pretendenti al podio nel salto in lungo dopo l’argento mondiale al coperto), Zaynab Dosso (fresca di 11.02 sui 100 metri e bronzo mondiale indoor sui 60).

A difendere il titolo saranno Gianmarco Tamberi (che è anche Campione del Mondo), Marcell Jacobs e Yeman Crippa (sui 10.000 metri, ma si cimenterà anche nella mezza maratona). Ammireremo anche altri big come Larissa Iapichino (salto in lungo), Catalin Tecuceanu (800 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), Francesco Fortunato e Valentina Trapletti (Campioni del Mondo della staffetta di marcia), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Nadia Battocletti (5000 e 10000 metri), Daisy Osakue (lancio del disco), Sara Fantini (lancio del martello), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Sofiia Yaremchuk (mezza maratona).

Non mancano le ambiziose staffette, l’unico assente di rango è Massimo Stano: il Campione Olimpico della 20 km di marcia sta recuperando dall’infortunio accusato al Mondiale a squadre. Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2024 di atletica leggera, in programma a Roma e autentico antipasto delle Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI ATLETICA ROMA 2024

MASCHILE

Chituru Ali (100 metri)

Marcell Jacobs (100 metri, 4×100)

Matteo Melluzzo (100 metri, 4×100)

Roberto Rigali (100 metri, 4×100)

Fausto Desalu (200 metri, 4×100)

Diego Aldo Pettorossi (200 metri)

Filippo Tortu (200 metri, 4×100)

Lorenzo Benati (400 metri)

Riccardo Meli (400 metri, 4×400)

Davide Re (400 metri, 4×400)

Edoardo Scotti (400 metri, 4×400)

Luca Sito (400 metri, 4×400)

Simone Barontini (800 metri)

Francesco Pernici (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Ossama Meslek (1500 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Iliass Aouani (10.000 metri)

Yeman Crippa (10.000 metri, mezza maratona)

Francesco Guerra (10.000 metri)

Ahmed Ouhda (10.000 metri)

Pietro Riva (10.000 metri, mezza maratona)

Luca Ursano (10.000 metri)

Hassane Fofana (110 ostacoli)

Nicolò Giacalone (110 ostacoli)

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli, 4×100)

Giacomo Bertoncelli (400 ostacoli)

Mario Lambrughi (400 ostacoli)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400)

Yassin Bouih (3000 siepi)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Marco Fassinotti (salto in alto)

Manuel Lando (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Siomone Bertelli (salto con l’asta)

Claudio Stecchi (salto con l’asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Kareem Hatem Mersal (salto in lungo)

Filippo Randazzo (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Lorenzo Del Gatto (getto del peso)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Alessio Mannucci (lancio del disco)

Yohanes Chiappinelli (mezza maratona)

Eyob Faniel (mezza maratona)

Daniele Meucci (mezza maratona)

Pasquale Selvarolo (mezza maratona)

Andrea Cosi (20 km di marcia)

Francesco Fortunato (20 km di marcia)

Riccardo Orsoni (20 km di marcia)

Lorenzo Patta (4×100)

Marco Ricci (4×100)

Vladimir Sceti (4×400)

Lapo Bianciardi (4×400)

Brayan Lopez (4×400)

Dario Dester (decathlon)

Lorenzo Naidon (decathlon)

FEMMINILE

Anna Bongiorni (100 metri, 4×100)

Zaynab Dosso (100 metri, 4×100)

Dalia Kaddari (200 metri, 4×100)

Irene Siragusa (200 metri, 4×100)

Alice Mangione (400 metri, 4×400)

Anna Polinari (400 metri, 4×400)

Giancarla Trevisan (400 metri, 4×400)

Elena Bellò (800 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Sintayehu Vissa (1500 metri)

Marta Zenoni (1500 metri)

Nadia Battocletti (5000, 10000 metri)

Federica Del Buono (5000, 10000 metri)

Micol Majori (5000 metri)

Anna Arnaudo (10000 metri)

Valentina Gemetto (10000 metri)

Elisa Palmero (10000 metri, mezza maratona)

Veronica Besana (100 ostacoli)

Giada Carmassi (100 ostacoli)

Elena Carraro (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli, 4×400)

Alice Muraro (400 ostacoli)

Linda Olivieri (400 ostacoli)

Eleonora Curtabbi (3000 siepi)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Aurora Vicini (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Sonia Malavisi (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Emily Conte (lancio del disco)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Stefania Strumillo (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Rachele Mori (lancio del martello)

Federica Botter (tiro del giavellotto)

Sara Nestola (mezza maratona)

Federica Sugamiele (mezza maratona)

Sofiia Yaremchuk (mezza maratona)

Eleonora Giorgi (20 km di marcia)

Antonella Palmisano (20 km di marcia)

Valentina Trapletti (20 km di marcia)

Arianna De Masi (4×100)

Carlotta Fedriga (4×100)

Gloria Hooper (4×100)

Alessia Pavese (4×100)

Ilaria Elvira Accame (4×400)

Alessandra Bonora (4×400)

Rebecca Borga (4×400)

Virginia Troiani (4×400)

Sveva Gerevini (eptathlon)