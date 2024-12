Massimo Stano torna in gara: 35 km a Dublino con caccia ai Mondiali

Massimo Stano si appresta a fare il proprio ritorno in gara a quattro mesi di distanza dalle ultime uscite agonistiche avvenute in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 (fu quarto nella 20 km di marcia e poi faticò nella staffetta con Antonella Palmisano). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 scenderà in strada domenica 16 dicembre a Dublino (Irlanda), impegnato nella 35 km con l’obiettivo di siglare il minimo per i Mondiali 2025 (fissato in due ore e ventotto minuti).

L’azzurro ha scelto questa distanza per lanciarsi verso la nuova annata agonistica, ma va ricordato che la 35 km non sarà più prevista nel programma internazionale a partire dal 2026, quando ci sarà un mutamento delle specialità per quanto concerne il tacco e punta. Il pugliese è al rientro dalla Cina, dove si è preparato tra i 1900 metri di Kunming e i 2400 metri di Lijiang.

Massimo Stano è stato Campione del Mondo della 35 km nel 2022, con quello che è ancora oggi il record europeo (2h23:14). L’allievo di Patrick Parcesepe incrocerà diversi big nell’ultimo appuntamento del World Tour di marcia come il brasiliano Caio Bonfim (argento a Parigi), il francese Kevin Campion, l’ucraino Ihor Hlavan, il tedesco Carl Dohmann. Sui 20 km si cimenterà Michele Antonelli, Federica Curiazzi sarà al via della 35 km.