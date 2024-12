Yeman Crippa sul podio agli Europei di Cross: “Finalmente argento sul campo, orgoglioso da capitano”

Yeman Crippa ha offerto una prestazione rimarchevole agli Europei di Cross e ha conquistato una brillante medaglia d’argento, riuscendo così a salire sul secondo gradino del podio della gara regina per la seconda volta in carriera a distanza di cinque anni dall’exploit di Lisbona. Il trentino ha tenuto testa al favoritissimo Jakob Ingebrigtsen e soltanto nella parte conclusiva dell’ultimo giro si è dovuto inchinare al cospetto del fuoriclasse norvegese, Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dei 5000 metri.

Il 28enne ha conseguito il miglior risultato possibile sui pratoni di Antalya (Turchia) considerando la presenza di una stella del panorama internazionale, che oggi ha messo le mani sul titolo continentale di corsa campestre per la terza volta a livello seniores. Si tratta di un buon riscontro per il Campione d’Europa di mezza maratona, che sette giorni fa si è visto soffiare il record italiano di maratona da parte di Yohanes Chiappinelli a Valencia.

Yeman Crippa ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Oggi ho combattuto dall’inizio, sono andato avanti perché volevo tenere il ritmo alto. Per battere questi ragazzi non mi bastava andare forte l’ultimo giro, perché puntando sulla maratona la velocità si perde un po’ alla volta e quindi l’ho voluta mettere giù dura da subito. Nel finale temevo che sarebbero arrivati gli altri da dietro, invece così non è stato“.

Il 28enne ha poi proseguito, manifestando anche il suo orgoglio di questa Nazionale che torna a casa con addirittura cinque allori (oro di Nadia Battocletti e di squadra tra le seniores donne, oro nella staffetta mista, bronzo nel team event delle under 20): “Finalmente un argento sul campo… perché quella di Lisbona era arrivato per la squalifica di un avversario. Italia cinque medaglie? Da capitano sono orgoglioso, dopo Roma e Parigi chiudiamo un’annata straordinaria, probabilmente mai vista”.