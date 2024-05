Atletica, Eloisa Coiro e Anna Polinari in crescita tra 800 e 400. Osakue sotto i 62

Tantissimi italiani hanno gareggiato nel penultimo sabato di gare prima degli Europei di Roma (7-12 giugno). Oltre al record nazionale firmato da Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli (13.21 con 0,4 m/s di vento contrario a Nancy), diversi azzurri si sono messi in bella mostra. Sempre in terra francese è arrivato il secondo posto di Eloisa Coiro sugli 800 metri con il tempo di 2:00.18 (stagionale ritoccato di 17 centesimi) alle spalle della sudafricana Prudence Sekgodiso (1:59.63), Ossama Meslek ha terminato in terza piazza sui 1500 metri (3:36.59), Marta Zenoni ottava sulla stessa distanza (4:09.99), Simone Barontini decimo sugli 800 metri (1:47.74).

Anna Polinari ha compiuto un deciso salto di qualità sui 400 metri, firmando il personale di 51.69 a Bruxelles (Belgio) e migliorandosi di 58 centesimi. La 25enne è così diventata la sesta italiana di sempre sul giro di pista, mentre Alice Mangione è tornata sotto i 52 secondi (51.92), stagionali per Giancarla Trevisan (52.23) e Rebecca Borga (52.40). Luca Sito si è imposto nella serie principale dei 400 metri in 45.68, mentre Vladimir Aceti si è fermato a 46.21. Arianna De Masi quarta sui 100 metri in 11.49 nella gara vinta dalla belga Rani Rosius (11.33). Ludovica Cavalli si è cimentata sugli 800 metri (settima in 2:04.50).

Daisy Osakue ha scelto la pedana di Halle (Germania) per il lancio del disco, chiudendo al settimo posto con la misura di 61.91 metri nella gara vinta dalla cinese Bin Feng (67.49). Personale di Alessio Mannucci nel disco a Donnas (Aosta): 64.97 metri e miglioramento di 78 centimetri. Alice Muraro si è espressa in un 13.16 ventoso (+3,0 m/s) sui 100 ostacoli a Caorle (Venezia).