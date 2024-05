Lorenzo Simonelli fenomenale: record italiano e minimo per le Olimpiadi! Danza da sballo, battuto McLeod

Lorenzo Simonelli ha incominciato la stagione all’aperto con il botto e ha firmato il record italiano sui 110 ostacoli, tra l’altro con 0,4 m/s di vento contrario. Il giovane talento laziale si è esaltato al Meeting di Nancy, correndo un ottimo 13.21 e togliendo sei centesimi al vecchio primato siglato tre anni fa a Rovereto da Paolo Dal Molin. Il 21enne, che in inverno aveva conquistato la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor (con annesso record nazionale di 7.43), ha ritoccato di dodici centesimi il suo personale corso nella passata annata agonistica.

Lorenzo Simonelli ha anche firmato il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (fissato in 13.27) e si è inserito al secondo posto delle liste europee stagionali, a un solo centesimo dal belga Michael Obasuyi (13.20 la scorsa settimana). La sua gara in Francia è stata spettacolare: è scattato come una molla (0.169 il tempo di reazione), dopo quattro barriere era già nettamente avanti, ha mostrato un’azione veloce e potente, ha annichilito una concorrenza di lusso capitanata dal polacco Damian Czykier (13.38) e dal giamaicano Omar McLeod (13.45 per il Campione Olimpico di Rio 2016), ha vinto in maniera perentoria.

Si tratta dello stesso tempo corso dal padrone assoluto Grant Holloway con 1,4 m/s di brezza in faccia, ovvero il sesto riscontro cronometrico mondiale della stagione. La world lead è nelle mani dello statunitense Daniel Roberts (13.11). Il nostro portacolori può guardare con estremo ottimismo agli Europei di Roma, ormai distanti soltanto un paio di settimane e dove Simonelli sarà uno dei volti simbolo del Bel Paese insieme a Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Mattia Furlani, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Larissa Iapichino.

I margini di miglioramento sembrano essere sconfinati per l’allievo di Giorgio Frinolli, che ha tutte le carte in regola per sognare anche in vista dei Giochi: a questo punto non ci sono limiti e la sensazione è che il 13.21 si possa abbassare sensibilmente. La forma fisica sembra essere ottima, dopo i problemini fisici che lo avevano frenato nelle ultime settimane e che lo avevano convinto a rinunciare al Meeting di Savona.