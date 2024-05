Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Venaria Reale-Torino: percorso e favoriti. Subito Pogacar sul Colle Maddalena?

Finalmente si comincia. Terminata l’attesa: poche ore e scattata da Torino il Giro d’Italia 2024. Una prima tappa che promette già grandi cose: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.55

GIRO D’ITALIA 2024, TAPPA DI OGGI VENARIA REALE-TORINO: IL PERCORSO

140 chilometri, tappa breve ma scoppiettante, con quasi 2000 metri di dislivello. Dopo un falsopiano bello lungo di 48 chilometri, si arriva alla prima salita di Berzano di San Pietro, di 2800 metri al 5,3% (quarta categoria). Momento toccante con la salita verso la Basilica di Superga (8,2 km al 4,3%), passando sul luogo della tragedia che coinvolse il Grande Torino a 75 anni di distanza dall’avvenimento. Si entra poi in un circuito finale con la doppia ascesa al San Vito (1,5 km all’8,6%) inframezzata dal seconda categoria del Colle della Maddalena (7 km al 6,8% e punte dell’11%). L’ultima ascesa si conclude ai -5 dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Frazione aperta a più scenari per assegnare la prima Maglia Rosa. Ovviamente però il nome più gettonato è quello di Tadej Pogacar che potrebbe provare a portare il primato dalla frazione inaugurale all’ultima tappa. Occhio però agli uomini da classiche: un Julian Alaphilippe particolarmente scoppiettante al Romandia promette bene, in casa Italia sulle strade di casa ci può provare Filippo Ganna. Occhio comunque anche agli altri uomini di classifica che saranno già sull’attenti: da Geraint Thomas a Romain Bardet, reduce dal secondo posto alla Liegi e quindi pimpante anche per il successo parziale.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Prima tappa – Sabato 4 maggio

Venaria Reale-Torino (140 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.05-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00, poi Rai 2 (in chiaro) Eurosport 1 (210, a pagamento) dalle 13.30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.35