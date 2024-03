Sport in tv oggi (sabato 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, con Jannik Sinner in campo per continuare a sognare in grande. Imperdibile appuntamento con la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. L’Italia affronterà il Galles nell’ultima partita del Sei Nazioni e si assegnerà il prestigioso trofeo di rugby.

Abbuffata di sport invernali con lo slalom femminile e il gigante maschile a Saalbach per la Coppa del Mondo di sci alpino, gli inseguimenti a Canmore per la Coppa del Mondo di biathlon, i Mondiali di short track, i Mondiali di curling, le 10 km di sci di fondo a Falun, senza dimenticarsi di snowboard, skicross, combinata nordica, salto con gli sci.

Sul piatto anche la Coppa del Mondo di scherma, la Formula E a San Paolo, la Nations Cup di ciclismo su pista, un sontuoso menu di calcio, i vari campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto e calcio a 5. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 16 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 16 marzo

05.00 CICLISMO SU PISTA – Nations Cup a Hong Kong, seconda giornata (diretta streaming su My World of Cycling)

08.00 SURF (World League Championship Tour) – Supertubos Penche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Saalbach, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Sint Niklaas, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – All England Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Orleans Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 femminile a Vikersund (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.15 CICLISMO – Milano-Sanremo (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.30 alle ore 11.55; diretta tv integrale su Eurosport 2; diretta streaming integrale su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Saalbach, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Tignes (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km femminile in tecnica classica con partenza a intervalli a Falun (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

12.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Saalbach, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Pomigliano-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO FEMMINILE (Europei Under 17, qualificazioni) – Italia-Inghilterra (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Como-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gara a squadre miste a Trondheim, HS105 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.15 CALCIO (FA Cup, quarti di finale) – Wolverhampton-Coventry (diretta streaming su DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Saalbach, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SHORT TRACK – Mondiali, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.45; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Tignes (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.40 FORMULA E – GP San Paolo, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km maschile in tecnica classica con partenza a intervalli a Falun (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Granada (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Pisa (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Parma (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Rovigo (diretta streaming su DAZN)

14.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Chiesa in Valmalenco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Rugby Lyons (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Sassuolo-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile a Washington, tabellone preliminare (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO (Serie A) – Pro Recco-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The Players Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gara a squadre miste a Trondheim, 4×5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Galles-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.15 EQUITAZIONE – Saut Hermes (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Darmstadt-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Heidenheim-Borussia Moenchengladbach, Mainz-Bochum, Union Berlino-Werder Brema-Augsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Montafon, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League) – Luton Town-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Burnley-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Roma (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Vikersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Modena (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Spezia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Mantova-Fiorenzuola (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Firenze (diretta streaming su VBTV)

17.00 TUFFI – Coppa Parigi 2024 a Trieste: finali 1 metro donne, 3 metri uomini, 10 metri donne (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 PALLANUOTO (Serie A) – Brescia-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Irlanda-Scozia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Vallefoglia (diretta streaming su VBTV)

18.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Lecce (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, quarti di finale) – Gara-3: Piacenza-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 MMA – MMA Bushido (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FORMULA E – GP San Paolo, gara (diretta tv su Canale 20, Eurosport 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 CURLING (Mondiali femminili) – Prima giornata: USA-Turchia, Svezia-Canada, Nuova Zelanda-Giappone, Corea del Sud-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

18.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Canmore (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, Eurovision Sport, DAZN)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (FA Cup, quarti di finale) – Manchester City-Newcastle (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-SPAL (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Messina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV)

18.30 GINNASTICA RITMICA – Serie A, terza tappa (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 TENNIS – Challenger di Phoenix (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, Tennis Tv)

19.45 BASKET (Serie A) – Napoli-Pistoia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Milano (diretta streaming su LBF)

20.00 KICKBOXING – King of Kings a Vilnius (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Serie A) – Trieste-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Pinerolo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 EQUITAZIONE – Prix du 24 Faubourg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.45 CALCIO (Serie A) – Frosinone-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Novara-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Benevento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Nizza (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – San Lorenzo-Sarmiento Junin (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Francia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 TENNIS – Masters 1000 Indian Wells, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Alcaraz (ore 21.30)

22.00 BASKET (NBA) – Houston Rockets-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Canmore (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, Eurovision Sport, DAZN)

23.00 CURLING (Mondiali femminili) – Seconda giornata: Italia-Estonia, USA-Svizzera, Scozia-Norvegia, Danimarca-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

23.15 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Racing Club-Defensa y Justicia (diretta streaming su Mola Tv)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SAALBACH ALLE 9.00 E ALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SAALBACH ALLE 10.30 E ALLE 13.30