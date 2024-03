LIVE Snowboardcross, Montafon 2024 in DIRETTA: prosegue la rincorsa di Michela Moioli alla vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della nona gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024, programmata quest’oggi a Montafon (Austria). Quest’oggi andrà in scena il quartultimo appuntamento stagionale dell’annata corrente, il primo dei due impegni previsti nel Voralberg nel fine settimana in corso, in attesa del gran finale con l’ultima tappa prevista a Mont-Saint-Anne, in Canada, che chiuderà di fatto i conti sulla Coppa del Mondo.

In campo maschile può arrivare la certezza matematica della vittoria nella generale di Eliot Grondin. Il canadese, il cui vantaggio su Alessandro Haemmerle è di 372 punti a quattro gare dal termine, si assicurerà la sfera di cristallo qualificandosi per le semifinali. Gli italiani proveranno a inserirsi nelle prime posizioni: Lorenzo Sommariva ha strappato il secondo miglior tempo in qualificazione e si candida a un risultato di prestigio, così come Omar Visintin che punta a giocarsi il podio nella generale. In gara anche Matteo Menconi e Tommaso Leoni.

Tra le ragazze, invece, ci sarà una bagarre mozzafiato per la vetta della generale. Al momento, Chloe Trespeuch ha un vantaggio di 58 lunghezze su Michela Moioli, riavvicinatasi moltissimo dopo le ultime due prove stagionali: la bergamasca viene dalla vittoria in Sierra Nevada e dal podio di Cortina, ed oggi cercherà di ridurre ancor di più il gap. Occhio anche a Charlotte Bankes, reduce da tre successi nelle ultime quattro gare, ed a Eva Adamczykova, lontana 120 punti da Trespeuch nella generale. In gara anche altre due azzurre, Sofia Belingheri e Sofia Groblechner.

OA Sport vi offre la diretta testuale delle gare maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a Montafon (Austria), terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, il cui via è programmato per le 14.15. Non perdetevi neanche un minuto delle due gare con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!