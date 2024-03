LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2024 in DIRETTA: azzurri per un buon piazzamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove su 10 chilometri a tecnica classica da Falun (SWE), FONDAMENTALI per l’assegnazione delle Sfere di Cristallo.

In campo femminile, Linn Svahn ha saputo approfittare molto bene del calendario favorevole e si è ormai portata ad appena 41 lunghezze di distacco da Jessie Diggins. L’americana dovrà assolutamente difendersi dall’attacco della svedese in quest’ultima gara in classico, poiché domenica si chiuderà con le 20 km a skating, gara a lei molto favorevole. In casa Italia c’è la speranza che si possa chiudere la stagione con un acuto, magari da parte di Caterina Ganz, per distacco la migliore azzurra nella Coppa del Mondo 2023-24.

In campo maschile, la lotta che Johannes Hœsflot Klaebo è riuscito a regalarci per quest’ultimo trittico di gare svedesi, ha assunto un po’ meno interesse. Ciò per merito di Harald Østberg Amundsen, che si è spinto in finale nella sprint e ha così brillantemente limitato i danni. Il distacco tra i due è adesso di 143 punti, ed è ancora molto difficile ipotizzare un Klaebo vincitore alla fine. Certo, la 20 chilometri a skating dovrebbe essere il suo terreno, ma quanti punti potrà mai guadagnare sul diretto rivale, pur imponendosi, tra oggi e domani? L’ormai consolidato sistema di assegnazione del punteggio, come sappiamo, premia la costanza di rendimento e con una singola gara più di tanti punti non è possibile recuperarli, a meno di disavventure fuori dalla top 20.

Federico Pellegrino vuole concludere con un’altra top 10 la migliore stagione della carriera a livello “distance”. Al momento 8° nella classifica generale di Coppa, non ha conquistato podi al di fuori dalle sprint, ma i piazzamenti tra i migliori 10 non sono mancati. Ciò che fa pendere la bilancia è però il 7° posto nella Mass start di Oslo-Holmenkollen, un risultato che vale come un podio e che arriva nel format in cui meno ti aspetteresti un Pellegrino così competitivo. Ci si aspetta segnali di “fine stagione” anche da Elia Barp e da Simone Daprà, oltre che da Paolo Ventura, positivo altresì sulla collina più famosa del mondo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle prove su 10 km in alternato, da Falun, altra cattedrale scandinava del fondo. Donne alle 11:00 mentre i maschi saranno alle 14:00.