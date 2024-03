LIVE Sci alpino, Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Shiffrin contro tutte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach (Austria), valido per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si tratta dell’ultima prova stagionale in questa specialità, che ha già emesso il suo verdetto con la vittoria di Mikaela Shiffrin, la grande favorita di oggi, in Coppa del Mondo.

Si chiude la stagione dello slalom donnne all’insegna di Mikaela Shiffrin, con l’americana che sarà nuovamente al cancelletto di partenza in slalom dopo l’incredibile trionfo di Are, ottenuto in coincidenza con il rientro dall’infortunio patito nella prima discesa di Cortina. Da verificare ovviamente quale sarà la condizione fisica della statunitense, che comunque ha valutato molto attentamente quando rientrare, lavorando molto nelle ultime settimane ma non può avere troppa “benzina” in corpo visto che ha saltato diversi giorni di allenamento.

Ormai il discorso Coppa del Mondo sembra essere totalmente chiuso, visto che Lara Gut-Behrami ha un notevole vantaggio (oltre 200 punti) su Federica Brignone e sulla stessa Shiffrin. Le avversarie di riferimento saranno le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, la tedesca Lena Duerr, l’austriaca Katharina Liensberger, la croata Zrinka Ljutic. Soltanto un’italiana al cancelletto di partenza: Martina Peterlini. Complessivamente ci sono 23 partecipanti, soltanto le migliori 15 andranno a punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach (Austria), valido per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30. Buon divertimento!