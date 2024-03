LIVE Francia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: si chiude il torneo con la grande classica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Francia ormai fuori dalla lotta per il Sei Nazioni ma con una vittoria gli uomini di Fabien Galthiè potrebbero conquistare un secondo posto di prestigio oltre a precludere all’Inghilterra la possibilità di conquistare il titolo. Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma delle scelte fatte contro il Galles, conferma per i giovani lanciati al Principality Stadium ai quali si aggiungono i rientranti Alldritt e Flament.

L’Inghilterra si giocherà il tutto per tutto a Parigi, agli uomini di Borthwick servirà vincere e sperare contemporaneamente in un aiuto da parte della Scozia nel match del pomeriggio contro l’Irlanda. Nei quindici si rivedrà Elliot Daly a sinistra con Freeman a destra e Furbank esterno. Mitchell affiancherà George Ford in mediana mentre tornerà titolare George Martin dopo l’ottimo impatto avuto dalla panchina con l’Irlanda.

