LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: lo scontro diretto più atteso vale il n.2 nel ranking

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tanto attesa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per le semifinali del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento outdoor della California, l’altoatesino affronterà l’amico/rivale in una sfida che non mette in palio solo l’approdo all’atto conclusivo di un torneo assai prestigioso, ma anche la posizione n.2 del mondo.

Entrambi i giocatori arrivano all’appuntamento nel modo migliore. Sinner non ha perso un set nel corso di questo 1000 e solo nella partita contro Ben Shelton, negli ottavi di finale, ha concesso un break. Un discorso simile vale per Alcaraz che ha sì perso un set nella prima sfida contro Matteo Arnaldi, ma nei fatti ha ceduto anch’egli in una sola circostanza il proprio turno al servizio.

Jannik viene da una striscia vincente notevolissima: 19 vittorie consecutive e un 16-0 il bilancio in questo 2024, ricordando i successi negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam. Tuttavia, questo è parte del passato e il nostro portacolori dovrà affrontare un giocatore che su questi campi sa esaltarsi, ricordando il titolo ottenuto da Carlitos l’anno passato, battendolo proprio in semifinale nel percorso.

