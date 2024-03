LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Canmore 2024 in DIRETTA: Giacomel sogna un altro podio! J. Boe a un soffio dalla Coppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Canmore in Canada, seconda gara dell’ultima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Nel 2024 il sipario cala in un contesto inusuale, quello di Canmore, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994).

Dopo la storica vittoria di ieri che gli ha permesso di raggiungere Martin Fourcade nel numero dei successi in Coppa del Mondo, Johannes Boe può festeggiare oggi la sua quinta Coppa del Mondo generale: gli basterà arrivare davanti al fratello Tarjei, secondo in classifica per conquistare l’ennesimo trionfo, con una giornata di anticipo. Italia ancora a caccia di risultati di prestigio: dopo il trionfo di Lisa Vittozzi di giovedì, ieri è arrivata la piazza d’onore di uno splendido Tommaso Giacomel. Il trentino, pur commettendo un errore nell’ultima serie, ha messo insieme una prova grandiosa sugli sci stretti (quarto tempo nell’overall), conquistando il terzo podio in carriera a livello individuale nel massimo circuito, il primo in questo format. Un ottimo viatico in vista dell’inseguimento odierno. Giacomel è attualmente ottavo nella generale e un buon risultato gli permetterebbe di sognare un posto nella top ten.

Nella sprint di ieri Johannes Boe si è comportato da vero e proprio marziano, chiudendo con 1:02.7 di margine sull’azzurro Giacomel, e garantendosi anche quest’anno almeno un successo nella Sprint a livello stagionale. A completare il podio è stato l’altro membro della famiglia Boe, Tarjei (0+1), che oggi partirà a 1:04. T. Boe ha vinto la “Coppetta di specialità” della sprint, replicando quanto fatto nel 2011. Nella top-5 troviamo il primo dei francesi, Emilien Jacquelin (0+1) quarto a 1:12.2, e il norvegese Johan-Olav Botn (0+0) quinto a 1:13.2. Per quanto concerne gli altri azzurri, ottima la prestazione di Lukas Hofer 13° (1+2) a 1:31.5, con il terzo tempo nella classifica specifica, Elia Zeni 24° (0+0) a 2:31.0, in zona punti, mentre Didier Bionaz 42° (2+2) a 2:58.1 e Patrick Braunhofer 53° (0+1) a 3:14.9 saranno con gli altri al via della pursuit.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’inseguimento, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Canmore in Canada, seconda gara dell’ultima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 in programma oggi, sabato 16 marzo, alle ore 22.10. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!