LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri sognano il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2024 tra Galles ed Italia. Gli azzurri di Gonzalo Quesada vanno a caccia dello storico terzo risultato utile consecutivo, ma dovranno fare i conti anche con la possibilità di un immeritato ultimo posto dopo aver sfiorato l’impresa in Francia e superato la Scozia tra le mura amiche dell’Olimpico di Roma.

Tre i cambi per l’Italia in vista di quest’ultima uscita. Non ce la fa Ange Capuozzo, spazio al talento emergente Lorenzo Pani come estremo. Chance anche per Varney in mediana e per Lorenzo Cannone in terza linea. Si sceglie dunque di proseguire sul solco tracciato contro transalpini e scozzesi, e come dar torto al selezionatore nato a Buenos Aires. Numerosi invece i cambi per i padroni di casa, che vanno alla ricerca della prima vittoria dell’edizione 2024. Non mancheranno le emozioni per i gallesi, con George North che a soli 31 anni ha annunciato il ritiro dall’attività professionistica proprio in occasione di questo match.

LE FORMAZIONI

GALLES: 15 Cameron Winnett, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Nick Tompkins, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Alex Mann, 5 Adam Beard, 4 Dafydd Jenkins, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas

In panchina: 16 Evan Lloyd, 17 Kemsley Mathias, 18 Harri O’Connor, 19 Will Rowlands, 20 Mackenzie Martin, 21 Kieran Hardy, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady

ITALIA: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Martin Page-Relo, 23 Leonardo Marin

La sfida tra Galles ed Italia inizierà alle 15.15 e si giocherà allo stadio di Cardiff. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Canale 8 e Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!