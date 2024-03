LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi prosegue la caccia alla vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Canomre, Canada, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. Prosegue la caccia di Lisa Vittozzi verso la vetta della classifica generale. L’azzurra è ancora pienamente in corsa per conquistare la sfera di cristallo, partendo in prima posizione nella gara odierna.

La Sprint di giovedì ha infatti alimentato il sogno della sappadina, che si è portata a solamente 7 punti da Ingrid Landmark Tandrevold. Vittozzi ha vinto la prima gara canadese grazie ad una prestazione perfetta al poligono e dimostrando un ottimo passo nella parte sciata. La grande differenza, in ottica classifica generale, è stata fatta dalle tante atlete che si sono interposte tra l’italiana e la norvegese, arrivata diciassettesima ad 1.02 di ritardo.

L’ampio vantaggio a disposizione, e le tante possibili alleate, lasciano presupporre una gara nuovamente favorevole a Vittozzi. L’italiana scatterà con 6″ di margine su Jeanmonnot e 9″ su Lena Haecki-Gross. È chiamata ad una grande rimonta Justine Braisaz-Bouchet, se vuole tenere accesa la propria speranza per la sfera di cristallo: la francese ha chiuso all’ottavo posto la Sprint a 32″ di ritardo, scivolando in terza posizione nella classifica generale.

L’Inseguimento femminile di Canmore inizierà alle 18.10 italiane con la partenza del pettorale numero 1 di Lisa Vittozzi. L’evento sarà visibile su Eurosport oltre che in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Canmore, a partire dalle 17.45 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!