Galles-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2024: orario, dove vederla, programma, formazioni

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Francia e la vittoria interna ai danni della Scozia, la Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà oggi alle ore 15.15 italiane, nel match valido per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2024, il Galles: si giocherà al Principality Stadium di Cardiff.

L’Italia si trova al quinto posto della classifica a quota 7, mentre il Galles è ultimo con 3 punti dopo quattro dei cinque turni. L’Irlanda oggi ospita la Scozia e per vincere il torneo necessita di due punti di bonus o di un pareggio. Chiuderà il programma Francia-Inghilterra.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv del match Galles-Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno e TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e tv8.it, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO GALLES-ITALIA RUGBY

Sabato 16 marzo – Principality Stadium di Cardiff

Ore 15.15 italiane: Galles-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e TV8 HD

PROGRAMMA GALLES- ITALIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI GALLES-ITALIA RUGBY

Galles: 15 Cameron Winnett, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Nick Tompkins, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Alex Mann, 5 Adam Beard, 4 Dafydd Jenkins (c), 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas. A disposizione: 16 Evan Lloyd, 17 Kemsley Mathias, 18 Harri O’Connor, 19 Will Rowlands, 20 Mackenzie Martin, 21 Kieran Hardy, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady.

Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Martin Page-Relo, 23 Leonardo Marin.