LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel punta azzurra, attesa per il ritorno di Arianna Fontana

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Si entra nel vivo della competizione iridata in scena sul ghiaccio di Rotterdam, Paesi Bassi, con l’assegnazione dei primi titoli. Quest’oggi si svolgeranno le gare dei 500 e 1500 metri sia maschili che femminili.

Il riferimento assoluto della squadra italiana è rappresentato da Pietro Sighel. L’azzurro sarà la grande punta dell’Italia in questi Mondiali, partecipando a tutte le 3 distanze previste con buone chance di essere protagonista. L’italiano ha centrato senza problemi i quarti di finale nei 500 metri e le semifinali dei 1000 e 1500 metri. Percorso netto anche per Luca Spechenauser, impegnato quest’oggi nel penultimo atto dei 1500. Thomas Nadalini invece dovrà passare dai ripescaggi nei 500 metri.

In campo femminile grande curiosità per il ritorno di Arianna Fontana. La campionessa azzurra ha già dimostrato una buona condizione nella giornata di ieri, ottenendo senza particolari patemi la qualificazione per i quarti dei 500 metri e le semifinali per i 1000 e 1500. Saranno impegnate quest’oggi anche Chiara Betti, qualificata nei 500, ed Arianna Sighel, che ha strappato il pass nei 1500 ma dovrà passare dal ripescaggio sui 500.

La seconda giornata dei Mondiali si Short track inizierà alle 13.30. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport, che però non seguirà integralmente l’evento subentrando alle 15.45. La copertura streaming è affidata a Rai Play e Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di Short track, a partire dalle 13.30 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!