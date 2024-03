LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA: Pogacar sfida Van der Poel, l’Italia spera in Milan e Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 115a edizione della Milano-Sanremo. La Classicissima di Primavera apre ufficialmente la stagione delle classiche: si tratta della prima Monumento della stagione.

Saranno 288 i chilometri per congiungere Pavia a Sanremo. Da Pavia si viaggerà verso l’Oltrepò pavese, passando da San Zenone al Po, luogo di nascita del grande Gianni Brera. A Casteggio si ritornerà poi nel percorso originale della Classicissima. Percorso originale che vede come al solito affrontare il Passo del Turchino all’approdo in Liguria: da qui si scenderà verso Voltri, nei pressi di Genova.

Si procede verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (senza affrontare la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si entrerà nella fase calda della Sanremo con le salite Cipressa e Poggio di Sanremo. La Cipressa è lunga 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica ed insidiosa della statale Aurelia.

A 9 km dal traguardo i corridori inizieranno l’ascesa del Poggio di Sanremo: 3.7 km a circa il 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino al ritorno sull’Aurelia. Gli ultimi 2 km saranno dentro l’abitato di Sanremo per poi immettersi su via Roma, laddove verrà proclamato il vincitore.

Tantissimi saranno i grandi corridori presenti con due nomi che spiccano su tutti:Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Pogacar quest’anno si è presentato vincendo la Strade Bianche con un’impresa incredibile, partendo addirittura a 81 chilometri dal traguardo. Ci sono più punti interrogativi riguardo invece al campione uscente, Mathieu van der Poel. L’olandese si presenta alla stagione su strada proprio alla Sanremo, senza nessuna corsa preparatoria, vista la lunga stagione del ciclocross conclusa con il successo nei Mondiali di Tabor a inizio febbraio. Italia che invece ci proverà soprattutto con Filippo Ganna, secondo lo scorso anno dietro solo a Van der Poel. Occhio anche a Jonathan Milan, che può far bene soprattutto in caso di arrivo allo sprint, mentre Alberto Bettiol è in grande forma e fiducia vista la vittoria di mercoledì alla Milano-Torino.

