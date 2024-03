LIVE Sinner-Shelton, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: ottavo complesso e un precedente amaro da cancellare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire Sinner-Shelton in tv/streaming – La presentazione del match

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Sul cemento della California l’altoatesino è atteso dal difficile incrocio con l’americano, ci si gioca l’approdo ai quarti di un torneo prestigioso in cui il n.3 del mondo tiene a far bene.

Sarà una partita difficile. Shelton è un tennista molto complicato da affrontare: mancino, grande colpitore da fondo e al servizio e in più con il pubblico a favore. Vedremo anche quale sarà la risposta emotiva del nostro portacolori, dovendo vedersela contro un rivale così scomodo per le caratteristiche e il contesto in cui si giocherà.

Due i precedenti, entrambi nel 2023, e il bilancio è sull’1-1: a Shanghai vinse Shelton, in rimonta, negli ottavi di finale del 1000 asiatico; a Vienna l’altoatesino si prese la rivincita nel primo turno. Parliamo sempre di partite particolarmente tirate, di conseguenza è lecito attendersi una partita alla stessa stregua di quanto accaduto in passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincerà non prima delle 02.00 italiane di mercoledì 13 marzo. Buon divertimento!