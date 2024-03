ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Orgoglioso della mia prestazione, contro Lehecka sarà dura”

Missione compiuta per Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. L’altoatesino (n.3 del mondo) si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 6-1 contro lo statunitense Ben Shelton, dando prova di grande consistenza e qualità al cospetto di un avversario che con il proprio furore agonistico e fisico ha cercato di metterlo in difficoltà.

Nella prima frazione le emozioni non sono mancate ed è stato bravissimo Sinner a mantenere lucidità contro un giocatore che oggi ha alzato di molto il proprio livello rispetto ai match precedenti. “E’ stato un match diverso rispetto ai precedenti. Entrambi abbiamo cambiato delle cose e lui ha alzato molto il proprio livello. E’ stata una partita molto lottata nel primo set e io sono orgoglioso della mia prestazione perché sono riuscito comunque a rimanere sempre positivo, nonostante i momenti di difficoltà non siano mancati“, ha raccontato Jannik.

Non farsi prendere dall’ansia ed essere calmo rappresenta una delle qualità del tennista nostrano e, a questo proposito, si è fatto riferimento nell’intervista post match alle assonanze tra Jannik e suo padre, presente in tribuna e anch’egli in grado di rimanere sempre tranquillo. A questo proposito, il 22enne tricolore ha sottolineato: “Sì siamo simili, ma non perché non ci agitiamo, ma perché sappiamo nasconderlo (sorride, ndr). Comunque è fantastico averlo qui, cuciniamo insieme la sera, guardiamo delle Serie TV, mi erano mancate tantissimo queste piccole cose, perché non l’ho avuto spesso vicino a me negli ultimi anni, è bello passare del tempo con lui e con tutto il team“.

Sul cammino del n.3 del mondo ci sarà il ceco Jiri Lehecka, protagonista di un grande percorso: “Ci siamo incontrati solo una volta, molti anni fa, per cui sono cambiate tantissime cose. Lui sta giocando in maniera incredibile, sarà una grande sfida e molto dura“.