Sinner-Shelton in tv oggi, orario ATP Indian Wells 2024: programma ottavi e streaming

Nella notte italiana Jannik Sinner andrà a caccia di un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Alle 2.00 di domani, infatti, è in programma il match tra l’altoatesino e l’americano Ben Shelton, in una sfida che aprirà la sessione serale sul campo 1.

Dopo le brillanti vittorie contro Thanasi Kokkinakis e Jan-Lennard Struff, si alza ulteriormente la difficoltà per un Sinner che finora non ha comunque sbagliato nulla, concedendo pochissimo (praticamente zero) agli avversari. Shelton, però, qualche timore lo mette, soprattutto per il suo gioco esplosivo e per la sua grandissima capacità al servizio.

Bisogna ricordare come Shelton sia l’unico insieme a Djokovic ad aver battuto l’azzurro negli ultimi trentasei incontri giocati (solo due ko per l’azzurro). Erano gli ottavi del Masters 1000 di Shanghai e l’americano si impose in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-6. Qualche settimana dopo, però, Sinner si prese la rivincita sul cemento indoor di Vienna, vincendo 7-6 7-5. Questo sarà dunque il terzo capitolo di una sfida che potrebbe riproporsi molte volte nei prossimi anni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Ben Shelton, match valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHELTON INDIAN WELLS 2024

Mercoledì 13 Marzo 2024 – Campo 1

4° Match: Jannik Sinner-Ben Shelton (non prima delle 02.00)

In precedenza dalle 19.00 di martedì 12 marzo

Jasmine Paolini – Anastasia Potapova

Carlos Alcaraz – Fabio Maroszan (non prima delle 21.00)

Doppio femminile da stabile (non prima delle 23.00)

PROGRAMMA SINNER-SHELTON INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport