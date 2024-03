Si accende il duello tra Sinner e Alcaraz per il 2° posto nel ranking ATP: a Indian Wells sarà decisivo lo scontro diretto?

Una sfida nella sfida. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz proseguono nel loro percorso a braccetto nel Masters1000 di Indian Wells. L’altoatesino e lo spagnolo hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del celebre torneo californiano e in gioco non c’è solo la conquista del titolo, ma la posizione di n.2 del ranking ATP.

Come è noto, Sinner ha iniziato la propria avventura da numero 2 virtuale del mondo, con 105 punti di margine su Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev è di 795 punti. Anche il russo, dunque, potrebbe essere in corsa per il numero 2 ATP. Alcaraz resterebbe secondo nel ranking in caso di vittoria ad Indian Wells.

Sinner, invece, per scalare un’altra posizione nel ranking ATP dovrà almeno eguagliare il risultato di Carlos, qualora l’iberico dovesse arrivare in semifinale o in finale; arrivare agli ottavi qualora lo spagnolo dovesse poi fermarsi ai quarti; oppure nel caso in cui l’azzurro non dovesse arrivare agli ottavi, dovrà sperare poi che lo spagnolo non arrivi ai quarti.

Per quanto concerne il duello con Medvedev, invece, per restare davanti al russo a Sinner sarà sufficiente che Daniil Medvedev non vinca il torneo, oppure all’italiano basterà arrivare in semifinale, anche se il russo dovesse poi trionfare nell’ultimo atto. Infine non potrà essere in alcun modo insidiato il serbo Novak Djokovic, che resterà, in ogni caso, numero 1 del mondo anche dopo Indian Wells, nonostante l’uscita di scena.

RANKING ATP LIVE INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djoković SRB 9725

2 Jannik Sinner ITA 8110

3 Carlos Alcaraz ESP 8005

4 Daniil Medvedev RUS 7215

Sulla base di ciò, nel confronto tra Sinner e Alcaraz, potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione del secondo posto nella classifica mondiale lo scontro diretto nell’eventuale semifinale in California. Prima di ciò, entrambi saranno attesi da due impegni probanti: Jannik giocherà contro il ceco Jiri Lehecka, che sta giocando da Dio in questo 1000; l’iberico se la vedrà contro Alexander Zverev e, considerati gli ultimi precedenti, non si possono fare troppi discorsi in prospettiva.