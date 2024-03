WTA Indian Wells 2024: Paolini si ferma con Potapova. Swiatek rullo compressore, avanti Wozniacki e Kostyuk

Si sono delineati i match dei quarti di finale nella parte alta del tabellone femminile del WTA 1000 di Indian Wells. Purtroppo si è interrotto il cammino di Jasmine Paolini, che vede finire la striscia di imbattibilità che durava dal torneo di Dubai, dopo la sconfitta in tre set con la russa Anastasia Potapova. La numero 33 della classifica mondiale si è imposta con il punteggio di 7-5 0-6 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. I rimpianti sono soprattutto nel primo set, con l’azzurra che è andata a servire per vincerlo sul 5-3. In ogni caso sono state settimane eccezionali per la toscana, che ora avrà qualche giorno di riposo in vista di Miami.

Non ci sarà derby russo nei quarti di finale per Potapova, visto che Anastasia Pavlyuchenkova è stata nettamente sconfitta dall’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-1. Per la tennista di Kiev si tratta della prima qualificazione in carriera ai quarti di finale in un WTA 1000.

Prosegue senza il minimo problema l’avventura di Iga Swiatek, che ha demolito con un perentorio 6-1 6-2 la kazaka Yulia Putintseva in un’ora e dodici minuti di gioco. La numero uno del mondo non perde nei tornei WTA 1000 prima della semifinale addirittura dagli Internazionali d’Italia dello scorso anno, quando fu costretta al ritiro nei quarti contro Elena Rybakina.

Adesso per Swiatek ci sarà un affascinante scontro con Caroline Wozniacki, che quattro anni dopo ritrova i quarti di finale in un torneo WTA. Il torneo di Indian Wells può davvero essere la base del ritorno ad altissimo livello della danese, che si era fermata per tre anni per la nascita dei propri figli. Wozniacki ha battuto un’altra mamma del circuito come Angelique Kerber in due set per 6-4 6-2.

WTA INDIAN WELLS 2024 (13 MARZO)

Potapova (Rus) b. Paolini (Ita) 7-5 0-6 6-3

Kosyuk (Ukr) b. Pavlyuchenkova (Rus) 6-4 6-1

Wozniacki (Den) b. Kerber (Ger) 6-4 6-2

Swiatek (Pol) b. Putintseva (Kaz) 6-1 6-2