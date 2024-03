VIDEO Sinner-Shelton 2-0, la sintesi degli ottavi: primo set duro, secondo a senso unico

Una vittoria di qualità e di autorevolezza per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.3 del mondo) era atteso per l’ottavo di finale del Masters1000 di Indian Wells, che lo vedeva opposto all’americano Ben Shelton (n.16 del ranking). Il mancino statunitense ha cercato in tutti modi di mettere in difficoltà Jannik, ma nei fatti c’è stata partita solo nel primo parziale, perché nel secondo l’italiano ha dominato.

Dopo il tie-break vinto dall’azzurro 7-6 (4), si è assistito a un monologo che ha posto l’accento sulla differenza esistente tra Shelton e appunto il suo livello di gioco. Alla fine della fiera si sono concretizzati la diciottesima vittoria consecutiva, la n.150 sui campi in cemento e il terzo quarto di finale su tre tornei disputati in stagione.

Per il secondo anno di fila, Sinner arriva tra gli ultimi 8 ad Indian Wells e sul suo cammino ci sarà ad attenderlo il ceco Jiri Lehecka, mai affrontato in precedenza in match ufficiali e solo a livello Challenger nel 2019, una vita fa. Una nuova sfida per lui, consapevole che a questo punto il livello di difficoltà si alzerà ulteriormente, ma la dimostrazione odierna è stata da campione.

