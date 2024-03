LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA: battaglia in arrivo contro l’esplosiva russa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e Anastasia Potapova.

L’indomita lottatrice dalla provincia di Lucca ha vinto due partite anche in questo importante torneo californiano. Nella giornata di domenica ha portato a casa un match molto difficile contro Anna Kalinskaya, che tanto bene aveva fatto nell’inizio di 2024, ma che si è nuovamente “scontrata” contro il roccioso muso dell’azzurra. Oggi, un’altra giocatrice russa dal tennis similare. La 22enne russa è numero 33 del ranking WTA, con miglior classifica di n.22, e ha un tennis assai esplosivo.

Pur senza guadagnare posizioni nel ranking, l’azzurra è ancora una volta uscita vincitrice in un match in cui sembrava la sfavorita tecnica. Con lotta, determinazione e cattiveria è riuscita però a issarsi agli ottavi anche a Indian Wells. Quest’oggi, Paolini gioca un altro match di capitale importanza, che potrebbe portarla a migliorare il best ranking di numero 14, scalando un’altra posizione. Inoltre, qual’ora arrivasse un’altra lieta vittoria, Jasmine si isserebbe in 5ª posizione nella race!

Non ci sono precedenti tra le due giocatrici. La sensazione è, amici di OA Sport, che la testa di Paolini possa avere la meglio sulle esecuzioni della russa. Per forza di cose, dobbiamo lasciare ai posteri l’ardua sentenza. Il match di giocherà alle ore 19:00. Un buon proseguimento con la Diretta Live di Paolini-Potapova, con in palio in quarti di finale e il 5° posto nella race.