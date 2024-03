Quando gioca Sinner i quarti contro Lehecka a Indian Wells: data, programma, tv, streaming

Jannik Sinner scenderà domani in campo (orario da stabilire) per la sfida valida per i quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells contro il ceco Jiri Lehecka. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto in due set l’americano Ben Shelton, mettendo in mostra tutte le proprie qualità, specialmente per la gestione dello scambio nell’ultimo parziale.

Una vittoria convincente che ha dato seguito alla striscia di match vinti salita a 18, un dato davvero impressionante. Vedremo se Lehecka sarà in grado di arrestare la corsa del nostro portacolori. Sulla base del tennis espresso nel corso del torneo, il ceco ha argomenti seri a sostegno di questa candidatura.

Le vittorie in serie contro il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas non sono affatto casuali e frutto della grande forma di cui gode il ceco. Sarà interessante capire come Jannik proverà a trovare le contromisure per piegare la resistenza del suo prossimo avversario. Solo un precedente tra i due, risalente al Challenger di Ostrava del 2019, vinto dall’azzurro.

La partita tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-LEHECKA ATP INDIAN WELLS 2024

Giovedì 14 marzo – Campo da stabilire

Orari da stabilire Jannik Sinner vs Jiri Lehecka – Quarti di finale

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e su Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport