Chi è Jiri Lehecka, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells che ha dato una lezione a Tsitsipas

Un giocatore da prendere con le molle. Quando si parla delle varie “scuole” di tennis, quella della Repubblica Ceca può vantare uno storico importante e un tratto caratterizzante, ovvero una grande cura del dettaglio tecnico. I giocatori cechi, infatti, sono sempre molto dotati nell’espressione del loro tennis e non fa eccezione in questo Jiri Lehecka.

L’attuale n.32 del mondo si sta rendendo protagonista di un grande percorso nel Masters1000 di Indian Wells, dove ha eliminato avversari molto forti, come il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas. Una grande prepotenza fisica la sua e in grado di creare problemi con entrambi i colpi al rimbalzo. In sostanza, un tennista completo, con una buona mano sotto rete.

Sarà Lehecka ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale del torneo californiano. Ceco che nelle condizioni sul cemento outdoor si trova molto bene, come dimostrato dal titolo vinto quest’anno ad Adelaide. Australia in cui si era già messo in evidenza l’anno scorso quando raggiunse i quarti di finale degli Australian Open, venendo sconfitto proprio da Tsisipas.

Nel proprio palmares vanno citati anche i tre titoli a livello Challenger, oltre alle finali nelle Next Gen ATP Finals del 2022 e di Winston Salem l’anno scorso. Un tennista allenato poi da un grande del passato, che ha bazzicato per diverso tempo nella top-10. Stiamo parlando di Tomas Berdych e, considerata la sua grande esperienza, Lehecka potrebbe approfittarne.