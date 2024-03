Ordine d’arrivo MotoGP, GP Portogallo 2024: Bagnaia e Marquez si toccano! Martin vince, Bastianini da podio

Oggi si è disputato il GP del Portogallo 2024, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Lusail. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avvincente in terra lusitana.

Jorge Martin ha vinto il GP del Portogallo, rendendosi protagonista di una prova di forza in sella alla Ducati Pramac. Lo spagnolo ha preso il comando delle operazioni con fare garibaldino e giro dopo giro è riuscito a prendere del margine nei confronti del connazionale Maverick Vinales, che ieri aveva trionfato nella Sprint Race con la Aprilia. Lo spagnolo sembrava lanciato verso il secondo posto, ma nel finale è caduto e così Enea Bastianini ha guadagnato il secondo gradino del podio con la Ducati ufficiale, dopo essere scattato dalla pole position. Terzo posto per il rookie Pedro Acosta con la KTM.

Francesco Bagnaia era scivolato in quinta posizione ed era in lotta con Marc Marquez per la piazza di rincalzo, ma quando mancavano tre giri al termine i due centauri si sono toccati e sono caduti. Il due volte Campione del Mondo ha marcato uno zero pesantissimo, come il rivale, e vede scappare Jorge Martin in classifica generale.

Le due KTM di Brad Binder e Jack Miller hanno chiuso la top-5, precedendo la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e la Yamaha di Fabio Quartararo. Aleix Espargarò ottavo con l’Aprilia davanti a Miguel Oliveira e Fabio Di Giannantonio. Franco Morbidelli 17mo con la Ducati Pramac (è il compagno di squadra di Jorge Martin) appena alle spalle di Luca Marini con la Honda. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP del Portogallo 2024, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Portimao.

ORDINE ARRIVO GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Enea Bastianini (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Brad Binder (KTM)

5. Jack Miller (KTM)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Miguel Oliveira (Aprilia)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Augusto Fernandez (KTM)

12. Joan Mir (Honda)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Marc Marquez (Ducati)

17. Luca Marini (Honda)

18. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Maverick Vinales (Aprilia)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Raul Fernandez (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41’18.138 166.7

2 20 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’19.020 166.7 0.882

3 16 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41’23.500 166.4 5.362

4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’29.267 166.0 11.129

5 11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’34.575 165.6 16.437

6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’37.541 165.4 19.403

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’38.268 165.4 20.130

8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’39.687 165.3 21.549

9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 41’42.067 165.1 23.929

10 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’46.333 164.8 28.195

11 5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41’46.382 164.8 28.244

12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 41’47.409 164.8 29.271

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’49.472 164.6 31.334

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’53.070 164.4 34.932

15 1 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’56.405 164.2 38.267

16 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’58.312 164.1 40.174

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’58.913 164.0 40.775

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 42’10.500 163.3 52.362

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 39’39.807 166.7 1 lap

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’24.060 160.8 2 laps

73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 29’13.292 160.2 8 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 5’04.370 162.9 22 laps