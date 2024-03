Griglia di partenza MotoGP, GP Portogallo 2024: Bastianini stampa la pole! Bagnaia tallona Martin, Marquez in terza fila

Andate in archivio le qualifiche del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Portimao lo spettacolo non è mancato di certo su uno dei tracciati più impegnativi del calendario. Un saliscendi costante nel quale il pilota può davvero fare la differenza e, di conseguenza, il time-attack si è rivelato particolarmente tirato anche per questo.

Nulla è stato lasciato al caso e ogni minuto della sessione è stato sfruttato per valorizzare il pacchetto a disposizione. La Ducati si presentava a questo secondo atto in MotoGP con la consapevolezza di aver fatto tutto giusto nel corso della prima uscita in Qatar. Francesco Bagnaia, in sella alla nuova GP24, ha fatto vedere chi comanda nel GP e aveva tutte le intenzioni di confermarsi in questa sede.

Pecco era consapevole però di doversi guardare in primis dallo spagnolo Jorge Martin. Il pilota iberico della Ducati Pramac, vincitore della Sprint di Lusail, si è confermato il rivale più qualificato, ma sul layout portoghese altri nomi erano attesi. Si pensi in particolare all’altro spagnolo Marc Marquez, capace di interpretare come pochi la pista in questione e potendo sfruttare la Ducati del Team Gresini, oltre a un redivivo Enea Bastianini, in sella all’altra Rossa ufficiale.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Portogallo di MotoGP:

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

1. Enea Bastianini (Ducati)

2. Maverick Vinales (Aprilia)

3. Jorge Martin (Ducati)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Jack Miller (KTM)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

7. Pedro Acosta (GasGas)

8. Marc Marquez (Ducati)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Brad Binder (KTM)

11. Alex Rins (Yamaha)

12. Alex Marquez (Ducati)

13. Aleix Espargaró (Aprilia)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Miguel Oliveira (Aprilia)

16. Raul Fernandez (Aprilia)

17. Franco Morbidelli (Ducati)

18. Augusto Fernandez (GasGas)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

22. Luca Marini (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

Q2:

1. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:37.706

2. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:37.788

3. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:37.812

4. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:37.922

5. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.032

6. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:38.072

7. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:38.138

8. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:38.147

9. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.322

10. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.412

11. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.502

12. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Nessun tempo

Q1:

1. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:38.060

2. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:38.065

3. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:38.279

4. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:38.309

5. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1:38.385

6. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:38.448

7. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:38.454

8. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:38.934

9. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:39.004

10. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:39.025

11. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:39.058

12. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:39.451