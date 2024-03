MotoGP, Viñales precede un arrembante Marquez nella Sprint di Portimao. Bagnaia sbaglia quando era al comando

Maverick Viñales trova il primo vero grande acuto della sua avventura in Aprilia e vince a sorpresa la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. In attesa di sfatare il tabù del successo anche in una gara lunga con la casa di Noale (dopo 6 podi), lo spagnolo può festeggiare un trionfo davvero impressionante sui saliscendi di Portimao.

Maverick è stato impeccabile dalla partenza (era 2° in griglia) fino alla bandiera a scacchi, sfoderando un ritmo estremamente solido e approfittando al meglio degli errori commessi dai suoi avversari più pericolosi che si trovavano al comando della corsa. Prima Marc Marquez e poi Francesco Bagnaia hanno infatti perso la leadership della Sprint andando lunghi in staccata e non riuscendo poi a riprendere l’Aprilia #12.

Marquez ha comunque archiviato un risultato molto pesante, superando la Ducati Pramac di Jorge Martin all’ultimo giro con una manovra micidiale e conquistando la piazza d’onore. Solo 4° il campione del mondo Bagnaia, che ha buttato via un primo posto ormai alla portata a poche tornate dalla fine scomponendosi alla frenata di curva 1 e perdendo tre posizioni. Pecco si è poi difeso dagli assalti della KTM di Jack Miller (5°) e del pole-man Enea Bastianini (6°), mentre va sottolineata la bella prestazione del rookie Pedro Acosta 7° in rimonta con la GasGas.

Bagnaia, nonostante il risultato odierno nella Sprint di Portimao, resta comunque leader della classifica generale con un margine di 2 punti su Martin, 8 su Binder, 10 su Marc Marquez, 18 su Viñales e Bastianini, 20 su Aleix Espargarò, 24 su Alex Marquez e 25 su Acosta.

CLASSIFICA SPRINT GP PORTOGALLO MOTOGP 2024