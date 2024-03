MotoGP, a che ora la gara del GP di Portogallo 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Domani il meraviglioso circuito di Portimao sarà teatro del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP si preannuncia un grande spettacolo con diversi possibili candidati al podio e alla vittoria, tra cui la solita pattuglia Ducati formata dai vari Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez.

Da non sottovalutare anche il redivivo Marco Bezzecchi, che scatta dalla seconda fila in griglia, oltre all’Aprilia di Maverick Viñales (2° in qualifica ad un soffio dalla pole di Bastianini) e alle temibili KTM di Brad Binder e Pedro Acosta. Attenzione inoltre alle possibili rimonte da lontano di Alex Marquez, Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio e Miguel Oliveira.

Le tre gare del Motomondiale a Portimao verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 17.10. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

Domenica 24 marzo

Ore 10.40 Warm-up MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 12.00 Gara Moto3 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Gara Moto2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 17.10, di Moto2 alle 18.25 e di MotoGP alle 20.15.