VIDEO MotoGP, sintesi Sprint Race GP Portogallo 2024: succede di tutto, Bagnaia quarto dopo un errore

Maverick Vinalens, non senza sorpresa, si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Portimao, tutto sembrava portare verso il successo di Francesco “Pecco” Bagnaia che, a 4 giri dalla conclusione, gestiva comodamente la sua leadership.

Il due-volte campione del mondo aveva un secondo di margine sugli inseguitori, poi ridotto a 7 decimi, salvo poi sbagliare in curva 1, uscendo di strada, e tornando in gara in quarta posizione. Quella che lo vedrà poi tagliare il traguardo. A quel punto è stata battaglia in salsa spagnola con Maverick Vinales che ha preceduto Marc Marquez e Jorge Martin.

Quinta posizione per Jack Miller, quindi sesto Enea Bastianini che, partito dalla pole position, ha subito perso la testa della corsa. Settima posizione per Pedro Acosta, ottava per Aleix Espargarò, nona per Fabio Quartararo, mentre chiude la top10 Raul Fernandez. Solamente 11° Marco Bezzecchi, quindi 16° Franco Morbidelli con Luca Marini 18°, ultimo e staccatissimo.

Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti della Sprint Race di Portimao.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE