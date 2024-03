DIRETTA F1, GP Sakhir 2024 LIVE: prime qualifiche della stagione, Leclerc cerca il giro perfetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir assisteremo al primo time-attack della stagione, in un programma diverso dal solito vista la concomitanza con il Ramadan, che ha portato ad anticipare di un giorno il normale svolgimento del week end.

Le squadre hanno lavorato per trovare la messa a punto ideale su un tracciato contraddistinto da un asfalto molto abrasivo e su cui trazione e stabilità in frenata sono fattori che hanno un peso molto importante sulla prestazione, tanto sul giro secco quanto sulla lunga distanza. Il degrado termico dei pneumatici, in questo contesto, sarà significativo e potrà essere decisivo sul livello del riscontro in gara, mentre l’usura è piuttosto contenuta.

Charles Leclerc e la Ferrari andranno a caccia della pole-position. Non sarà semplice perché nelle prove libere si è evidenziato un certo equilibrio nella massimizzazione della prestazione. Al di là della Red Bull, con l’olandese Max Verstappen grande favorito, ci sarà da considerare anche la Mercedes. Nella prima giornata del fine-settimana, a svettare sono state le due W15 dei britannici Lewis Hamilton e George Russell.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 italiane. Buon divertimento!