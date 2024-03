F1, Charles Leclerc: “Un po’ deluso dalle qualifiche. Domani attaccherò Verstappen se avrò l’occasione”

Charles Leclerc non è troppo soddisfatto dopo aver centrato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir le emozioni non sono mancate, con Max Verstappen che ha piazzato il giro perfetto proprio in extremis, andando a precedere il monegasco.

La pole position è andata al tre-volte campione del mondo con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottava le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531.

Al termine delle qualifiche, il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono un po’ deluso della mia prestazione. Abbiamo fatto buone qualifiche in un weekend complicato. Abbiamo provato diverse cose sulla vettura ma ho trovato le condizioni giuste solo nella Q1. Peccato per il set di gomme soft sprecato in quel frangente, è andato un po’ a rovinare la Q3”.

Il nativo di Monte-Carlo prosegue nella sua analisi: “Nella Q2 ho realizzato un ottimo tentativo, migliore di quello della Q3. Purtroppo ho perso un po’ di ritmo con il set di gomme soft già usato. Dopodiché mi sono dovuto riadattare alla gomma nuova e non sono riuscito a estrarre il giro perfetto. Il feeling è migliore rispetto all’anno scorso”.

A questo punto tutta la concentrazione è già ben fissa sulla gara di domani (il via alle ore 16.00): “Abbiamo la fiducia di avere compiuto un passo in avanti rispetto all’anno scorso. Domani, però, capiremo quanto sarà grande questo miglioramento. Noi pensiamo che la Red Bull sia ancora davanti con un buon margine, ma vedremo in gara come andranno le cose. Se avrò l’opportunità attaccherò”.