LIVE F1, GP Bahrain 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca conferme in FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2024, valido come appuntamento inaugurale della nuova stagione del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir verrà assegnata la prima pole position dell’anno, con alla vigilia un favorito ma tanti avversari potenzialmente vicini ed in lotta.

Il punto di riferimento resta Max Verstappen con la Red Bull, nonostante una prima giornata di prove libere meno brillante del previsto proprio sul giro secco, ma l’impressione è che la RB20 abbia ancora molto potenziale da sprigionare oggi quando il cronometro comincerà a contare sul serio. L’olandese potrebbe avere però un vantaggio limitato nei confronti della concorrenza, che si preannuncia particolarmente ravvicinata e compatta.

I candidati alla prima fila sono infatti numerosi, perché la simulazione di time-attack effettuata ieri in FP2 non ha fornito delle indicazioni sufficientemente chiare per stabilire gli effettivi valori in campo. Oltre a Sergio Perez con l’altra Red Bull, puntano in alto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, l’Aston Martin di Fernando Alonso, le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il semaforo verde della terza e ultima sessione di prove libere della Formula 1 a Sakhir si accenderà alle ore 13.30 italiane, mentre le qualifiche scatteranno alle 17.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!