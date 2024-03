F1, George Russell laconico: “In gara corriamo tutti per il 2° posto”

George Russell ha conquistato la terza posizione nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Un ottimo giro per il britannico in Q3, abile a rimediare un gap di +0.306 rispetto al leader Max Verstappen, furbo a sfruttare la scia di Oscar Piastri conquistando la pole position in 1:29.179, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc.

Una volta approdato al parco chiuso, il pilota della Mercedes ha commentato la sua prestazione: “In fabbrica hanno fatto un lavoro fantastico dando a me e Lewis [Hamilton] una macchina con buone basi su cui costruire. Davanti tuttavia c’è sempre Max, noi dovremo recuperare terreno. Dalla qualifica la forma sembra buona, speriamo di avere un passo gara buono per poter concretizzare“.

Russell ha poi proseguito: “Abbiamo fatto un grande lavoro con il simulatore, vedremo domani. In qualifica abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo di non aver compromesso il passo gara. Io credo che sarà una sfida ravvicinata tra tutti, ad eccezione di Max“.

Laconico dunque il nativo di King’s Lynn che ha poi chiosato: “Mi sembra che la Red Bull sia fortissima, Max ha fatto un lavoro eccezionale e credo che avrà le gomme nuove. Se ci sarà la possibilità di andare in testa ci proveremo, ma penso che per me e per tutti gli altri la gara sarà sul secondo posto. Nessuno però può saperlo, è la prima gara della stagione, siamo entusiasti di essere tornati. Speriamo che succeda qualcosa di folle. Realisticamente non posso ambire alla vittoria, parliamo di essere vicini a Max ma si tratta di 3 decimi, e se li moltiplichi per 60 giri sono 18 secondi. Hanno parecchio in tasca. Ci sono otto piloti che lottano per il secondo posto: partenza, sosta ai box e strategia saranno fondamentali. Sarà un po’ come la Formula 2 perché tutti avranno la possibilità di lottare”.